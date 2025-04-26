自一九五八年起，美國對古巴 的禁運（古巴稱之為「el bloqueo（封鎖）」）是現代歷史上最持久的經濟制裁。導致共產主義控制下的古巴經濟疲弱、物質缺乏，古巴對自由世界來說，更是罩上了一層神祕面紗。

今年年初，期待已久的古巴之旅終於啟程，令團員們既期待又興奮，心情與腳步，都已準備好迎接這段難得的旅程。

旅遊團團長行前送來的注意事項中，有幾項與其他的旅遊不一樣，例如：一、電子個人資料與海關申報表 ；二、古巴旅遊卡（相當於簽證 ）；三、入境邀請函。航空公司查詢時，要回答「支持古巴人民」（support Cuban people），以符合旅行規定。團長還不時提醒，古巴的物資缺乏，要買些零食、點心都不容易，團員們如果有需要，可以自行攜帶前往。

飛機安全抵達古巴首都哈瓦那（Havana）。年輕皮膚黝黑的小周是我們的中文導遊，在旅遊巴士上他向團員們介紹了古巴的歷史、文化、藝術、雪茄、政治及經濟，他提到：「古巴經濟不好，人民賺錢不多，每人平均月薪三十美元。」這薪資真是令人難以想像，他補充：「由於是社會主義國家，很多東西都是國家免費提供，例如，醫療、教育、以及食物。」

車子經過了哈瓦那的郊區、市區，一路上滿是馬車、摩托車、老爺車、行人，有點像七○年代的台灣南部。馬雷貢大道（El Malecón）應該是首都最先進的公路之一，大道旁見到不少海景房、高樓建築物，卻也有不少海景房坍塌荒廢，殘牆落瓦，經濟衰退或許是主因。晚上六時已然天黑，夜晚的古巴首都，很少路燈，交通號誌也不多見，道路偶爾有些坑坑洞洞，由於物資短缺，古巴人普遍較為清瘦。

我們下榻的旅館位在馬雷貢大道旁，是一座二十六層樓的現代化建築物，臨大西洋，浪花拍打到岸邊，景色寬闊優美，團員們都很滿意。抵達旅館，團員們都試著連接旅館的免費Wi-Fi，但設定複雜，聽說密碼每天一改，有些人可上網，有些人連上線但某些軟體卻不能用，這古巴網路Wi-Fi的安全性實在是太刁鑽、太高深了。最終，我也是去櫃檯請服務小姐幫忙，她花一些功夫才順利為我上網，真是感謝。連上網後我才發覺是3G網路，但就算龜速卻也勝過無網路。

正巧手機電力不足，懶得回五樓房內去充電，就跟服務小姐說，可否幫我用她的充電線充電？她說可以，並問我：「你有方便麵嗎？或是巧克力？」我說我在美國的家有，但出來旅遊怎會帶這些呢？她又說：「洋芋片也可以。」我才意識到她是認真的。我想到在休士頓（Houston）轉機時的貴賓室內，曾隨手拿一袋洋芋片，我回她：「房間有。」就回房取洋芋片及一些零散的點心、零嘴送給她，她高興地接受全部，並且滿心感謝。這些點心零嘴，她肯定吃不胖。

隨後某一日，一名團員也分享她的經驗，有當地人跟她要日用品，如肥皂、洗髮精、拖鞋或T恤等，她們不要錢，因為拿錢還要排隊去購物，且不一定買得到美國貨。

在隨後住宿的旅館，離開時我除了小費 ，都會刻意留下一些我不需要的T恤、短褲、鞋襪，或許有一些古巴人用得到，也算是支持古巴人民吧。