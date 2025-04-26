希臘之旅的這一天，主要目標是克諾索斯（Knossos）宮殿，此宮殿也是希臘克里特（Crete）文明的王宮。克里特文明並沒有實在的歷史記載，只在作為文學作品的「荷馬史詩」中提及，直到上世紀初，英國考古學家亞瑟·埃文斯（Arthur Evans）發現這個宮殿，克里特文明才有了實實在在的證明。到了公元前十五世紀，從北方來的希臘人入侵，毀滅了這個盛極一時的文明，王宮也遭到損毀。王宮只剩下一些斷垣殘壁，後來得到部分修復，也只是以舊補舊的修復。不過，王宮遺址還是透出當年莊嚴宏偉的氣勢。

坐了旅遊大巴到了宮殿遺址，頂著烈日，想像著當年王宮的森嚴和威儀，在大殿之間周遊了一圈，就帶著一絲惋惜離開了。世界上有多少這樣的宮殿都只剩下了些殘骸，或者就只是存在於傳說之中了。

從宮殿遺址出來，照舊坐著大巴往回走，到了海邊面貌依舊的古要塞。沿著要塞外長長的道路走一趟，然後就折返進入要塞中。要塞堅固，六到七米厚的牆體，槍彈當然是無法擊穿的，炮彈怕也只能去掉一點皮毛。

要塞是義大利 的威尼斯人占領時修的，面對著北面的愛琴海，光是設計就花了一個世紀。克里特文明毀滅後，克里特島又幾經易手，在希臘人、阿拉伯人、奧斯曼帝國和拜占庭帝國間轉換。

從要塞出來，已經是下午二時，趕快在附近隨便找了一家飯店。店裡伙計們很忙，在桌子間穿行著。等了約十五分鐘，點的義大利蝦飯、蒸淡菜，還有甜菜根都上來了，每道入口，都很喜歡，而且分量很足，堪稱是入境希臘後最滿意的一餐。吃完，等著帳單來，伙計卻送了一瓶酒、一碟炸糯米糰和幾片西瓜上來，說是免費送的，簡直就是製造驚喜啊。把酒打開倒在酒杯裡，喝了一口，跟記憶中的茅台差不多，喝了兩杯，就有些醉了，只好作罷，把酒帶走。

「荷馬史詩」中說克里特人好客，果然是的。回程路上，在鐘樓廣場上，又遇到歡樂集會，今晚的節目是分享傳統美食，然後跳探戈。坐在椅子上一會兒，就有一盤又一盤的美食送過來，還送了一小杯紅酒。

克里特雖然號稱全希臘第一大島，但面積只有四分之一個台灣大，不過，南方的山脈海拔卻高達二五○○米，跟雲貴高原的海拔高度差不多，從沙灘到高峰的過渡也太突兀了。人口只有六十幾萬，首府這裡的人口大約占了四分之一，街頭上人頭攢動，年輕人和小孩不少。「荷馬史詩」裡說克里特人口眾多，那是幾千年前，不過，至少現在的克里特是一派人丁興旺的景象。