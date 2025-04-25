當年我留美讀書時，需要有部車子代步，買舊車容易，但是考駕駛執照對我來說是件陌生的大事。筆試倒還好，只要熟讀並且死背小小的一本駕駛規則，才考一次就過關了。過了筆試就得考路試，以前我們在台灣長大的人都是搭公車的，沒有人自己有車，會開車的人更少，因此我得到駕駛學校學開車。

在駕駛學校的模擬街道上開車，和真正的路考感覺完全不一様，我尤其害怕駕駛官考我最難的平行停車。在駕駛學校練習的時候，每次我前前後後地挪著車子，挪到地老天荒，車子還是不能方方正正地停在格子裡，叫我非常沮喪。幸好路試那天，我每個動作都很小心謹慎地做，讓考官非常滿意，而且很幸運的，考官居然沒有叫我做平行停車，就給我高分過關了。從此以後我換新駕照都不需要路考，即使是搬到外州，也是只要筆試及驗視力就換到該州的駕照，方便得很。

以前加州 的駕照是每十年換新，每次換照時只要考筆試就行了。到了七十歲以後，駕照每次只有五年的期效就得換新，所以我得背考古題準備考試。我的駕照今年到期，本來打算要開始蒐集考古題了，忽然得到官方消息說加州七十歲以上老人，只要在過去五年沒有發生過任何交通事故，在二○二四年十月一日開始不必經過筆試，可以直接上車管處（department of motor vehicles）網站填寫申請駕照換新，並且預約時間，屆時只要去車管處做視力測驗、拍照，就可以換新駕照了。

不必考筆試就可以換駕照，真是天大的好消息，我趕快上網去填寫申請表格。申請表格要到官方網站，轉載得很慢，一不小心出了錯就得重新來過。好在內容並不複雜，只須填寫姓名、地址、出生年月日等基本資訊，及過去五年有沒有拿到違規罰單或是有重大傷亡的交通事故紀錄。另外還需要做選民登記 ，很多華人 都怕被選去做陪審團，其實陪審團就是由車管處的名單上挑出來的，根本躲不掉。

填寫完畢後，用電郵寄到車管處，經檢查過關，會寄回一個確認的號碼，就可以用這個確認號碼，挑選一個最方便的車管處去預約時間，親自去驗視力及拍照，這樣就大功告成了。

我預約了離我家很近的車管處，現場看到排隊的人山人海，但因為我有預約時間，可直接由另外一邊進去，才等十分鐘就輪到我測視力了。我記得上次因為有白內障，視力測驗差點過不了關，現今白內障已經開刀摘除了，但是還是擔心視力不好，特別戴上眼鏡測視力。

結果我弄巧成拙，出大問題了。居然連最大的一行字都看不清楚，急得我一身汗，那位考官抬頭看我一眼，問我戴的是什麼眼鏡，我說是看書用的，他說，我們在測你看遠距離的視力呀，把眼鏡摘下，再來一次，果然我順利過關，拍照完畢兩個禮拜後就寄來了新的執照。

雖然行車紀錄良好的耆老換新駕照很方便，但是若耆老發生重大傷亡或金錢損失的車禍，而且犯錯誤的責任在百分之之五十一以上，則很可能馬上被吊銷駕照，因此耆老開車更應該小心謹慎。在加州沒有駕照就像沒有腳一樣，行動不便，沒有自由。今後五年我擁有新的駕照，我會更加珍惜我駕駛的權利。