在上海出差返美前，我在日本 停留一周。從上海浦東機場登機飛往日本首都東京，約二個半小時的航程抵達成田機場後，隨即搭乘大巴直達位於新宿的華盛頓旅館。新宿的夜晚真是耀眼，行人摩肩接踵、霓虹燈遍街閃耀、著名的歌舞伎町人潮洶湧、酒吧台高朋滿座，熱鬧非凡。

第二天一早在地鐵站 搭乘JR列車，約一小時抵達鐮倉站，再轉乘往藤澤市的江之島電鐵，在長谷站下車步行幾分鐘，就見到了鐮倉大佛。

鐮倉和京都、奈良並稱日本三大古都，這座城市一面濱海、三面被青山拱繞，幽靜山林中散布了許多歷史悠久的古蹟和名寺，其中以鐮倉大佛、代表日本神道教的鶴岡八幡宮和長谷寺最為有名。鐮倉大佛高十三點三五公尺（包括基座）、重一百二十一噸，慈眉善目且氣勢磅礴。一二五二年建造時，工匠刻意讓佛像脫離正常比例，參拜者須站在佛像前四到五公尺處，才能看得出整體的莊嚴和靈性，這裡也是關東地區最受歡迎的旅遊勝地之一。

附近的長谷寺建於八世紀，是當地歷史最悠久的寺廟之一，和奈良長谷寺為姐妹寺。這裡供奉著一座高達十米的大悲大慈觀音，背後還有一個故事：西元七二一年，僧侶德道上人託人以同一株樟樹製作了兩尊觀音像，其中一尊送至奈良供奉，另一尊則投入海中獻祭；但十五年後，此尊觀音像竟被潮水沖上鐮倉海灘，當地信眾為此特地建立了長谷寺供奉。

鶴岡八幡宮於一一八○年遷於現址，寺廟內藏有眾多國寶，許多慶典都在此舉行，如四月為期一周的鎌倉祭，有歌舞和傳統表演；九月的「鶴岡宮例大祭」更有武士騎馬射箭的「流鏑馬神事」，吸引許多遊客朝聖。

離開鐮倉後，再從新宿車站搭乘小田急電車，約兩個半小時抵達箱根，它位於東京和關西中間，四季景色怡人，是日本著名的旅遊勝地。

我們首先前往箱根國家公園，它位於富士山 下，群山環抱。富士山高三七七六公尺，是日本的聖山，它那白雪皚皚的山頂是日本人津津樂道的話題，均勻優美的曲線更是世界最美麗的山峰之一。富士山下有五座湖，湖光山色，四季多彩的景致得到世人眾多的讚頌，其在日本文化中的象徵地位，更被聯合國列為世界文化遺產。

箱根公園內山巒疊翠，中間有一潭碧綠的蘆之湖，倚傍富士山，山水美景號稱日本第一。

蘆之湖是日本十大名湖，綠波倒影點綴在萬巒重山之中，是箱根公園最美的寶石。我們搭上了以鮮艷色彩和華麗裝飾為特徵的海盜號觀光船，徜徉在迷人的湖光山色中，這裡更是遠眺富士山絕景的最佳之處，令人讚嘆不止；乘船遊覽時，還可看到湖邊矗立著紅色鳥居和箱根神社等景點。

大涌谷也是著名的旅遊景點，在綠樹環抱中，唯獨此處山岩裸露、岩縫間噴出的地熱蒸氣霧氣騰騰，遠遠就能聞到濃濃的硫磺味，令人感受到地球的生命力及其威力，蔚為壯觀。這裡還有特產「黑玉子」，是黑色的硫磺水煮熟的蛋，其蛋黃味道特別鮮美。

幾天的關東之旅，觀賞了大和民族的風土人情，在古都鐮倉和度假勝地箱根，體驗了日本的歷史文化和天然的美景，令人流連忘返。