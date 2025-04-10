我在加州 州府的所在地沙加緬度（Sacramento,California），居住有三十多年了，每當獨立節之夜到來的時候，我們兄弟姊妹幾家人，總是排排坐在我家車庫門前，看人們在街上放煙火。我們大人在閒談，小孩則在笑鬧、戲耍，偶爾我也像個大小孩，跑到街上放煙火。

煙火早在幾天前就買好了，我一般是挑選那些響聲不大、點著後認為好看的。例如，我之前買的是一種點著後 「呼呼」叫著直衝雲霄，然後「嘣」地一聲炸出滿天銀花；另一種是尾巴上帶著藍色的火焰，還發著「嘶嘶」的聲音，在原地裡打圈，相當有趣。

去年的獨立節，我們有了個新主意：一家四口到公園裡去看煙火。那天晚，我們開著車，興致勃勃地到公園附近的街道上找停車位。我們在街上兜轉了好幾個圈，還是找不到地方停車，正在心急，小女兒指著遠處說，那兒有空位。我加大油門把車開了過去，但到近前一看，卻是人家的車庫房門口，並且已有兩輛汽車停在門口的斜坡上。我大失所望，正想開車離開，只見車庫門打開了，走出一名上了年紀的白人女人。她叫住我們，說「這時候你是很難找到停車位的，今晚我們不開車出去了，你停在這兒好了。」大女兒怕我聽不懂，還翻譯了一遍給我聽，我真是受寵若驚，只能不住道謝。

停好車後，我們隨著人流向公園走去。在沒有指示燈的路口，車輛主動停下，等人流過去；人們從不爭先恐後，一個跟著一個走過馬路，然後魚貫地進入到公園裡去。這樣有秩序又相互禮讓的情景，多麼使人嘆為觀止啊。

公園裡，在微弱的燈光下，可見到草地上早已聚集了很多人。他們中有帶凳子、折椅的，甚至還有人帶睡鋪。我們找了個靠近放煙火處的地方，坐了下來。

晚上九時三十分，「轟」的一聲震耳欲聾的炮響，接著在我們的頭頂上方出現了一個五光十色的巨大光環，煙火大會開始了。轟隆隆的炮聲震撼所有人的心，人們在尖叫，在歡呼，在喝采。頃刻間，公園成了歡樂的海洋，煙火在空中呈現多種多樣的款式，有的如巨大無比的金箍，正從人們的頭上罩下時，卻突然消失得無影無蹤；有的如扭動著的巨龍，當鑽進雲層的一剎那，突然一聲巨響，化作萬顆星星；有的如朵朵七彩斑斕的鮮花，把片片花瓣撒到人們的頭上。

兩個女兒第一次看煙火，興奮得不得了。我在中國時也曾多次看過煙火，只是距離甚遠，隔江觀火，看得並不逼真；此次距離較近，就像在頭頂上爆炸，身心都感到震撼。

這是個多麼愜意，多麼令人難忘的的夜晚啊。我欣賞著這歡鬧而秩序井然的場面，當置身於這個場面時，我似乎回到了淘氣的童年時代。我更感覺到一家人能夠一起參加活動，是多麼開心又難得。歲月不饒人，孩子們一天天地長大，他們有自己的天地，當然不可能天天伴著我們；所以，我們要珍惜和孩子們在一起的日子，同時要珍惜眼前，在行將老去的日子裡，讓自己擁有更美好的回憶。為君持酒勸斜陽，且向花間留晚照，就讓我們且行且珍惜吧。