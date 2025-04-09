坐落在紐約法拉盛 （Flushing），占地約三十九英畝的植物園 ，為了服務社區，例年來都會隨著不同的節日，安排節慶活動。像是聖誕節，除了琳瑯滿目的聖誕裝飾外，還會安排坐在大椅子上的聖誕老公公老婆婆，跟孩童拍照；復活節豎立高大的立兔模型和舉辦尋蛋活動；萬聖節除了展示各種雕刻的南瓜和妖魔鬼怪，還鼓勵訪客穿著奇裝異服，裝神扮鬼。

今年元宵節更是破天荒，有幸請到在全世界大都會 輪流巡展的Lektrik藝術燈展來此，由一百五十個工匠通力合作，共計用掉一百五十噸鋼絲、十五萬英尺的絲綢，塑造出四十個碩大雕像和一百個場景的仙境。

燈展裡有冰雕城堡、冰雪火車、彩虹隧道、古希臘羅馬建築、童話世界的馬車、青花瓷大花瓶；各種動物如企鵝、鯨魚、北極熊、大龍、中國的十二生肖；鬱金香、荷花、蓮花、牡丹、玫瑰等各種奇花異卉，高大似亭閣的彩色蘑菇，遍布在偌大的植物園每一個角落，直讓你看得目不暇給，把寒冬一片枯黃的植物園，妝點得五彩繽紛，生意盎然。

因為植物園冬天只剩光禿禿的枯藤老樹，所以向來十一月到三月不收門票，可以免費入場參觀，晚上長達九十分鐘的燈光秀則另外收費，當散布在各個雕塑和樹上的一千萬個LED燈打開時，連從植物園外圍柵欄看去，都燦爛奪目，令人嘆為觀止。

自從前年夏天跌倒摔斷手臂後，不良於行的我不再遠道涉足植物園，但禁不住朋友力勸，決定卯足勁兒前往一探究竟，發現果然名不虛傳。這個極富創意的工程實在浩大，每片葉子、花瓣、一草一木、青花瓷花瓶、人物、動物、建築物、廊柱、雕像等都用鋼絲撐住絲綢做成，就算歷經三個月來的風霜雨雪，絲毫不見毀損。

紐約是人文薈萃的大都會，各樣藝術展覽或者音樂會，幾乎都在曼哈頓（Manhattan），對住在皇后區（Queens）行動不便、談搭乘地鐵就色變的耆老來說，只有望而卻步。所以實在感恩首度來到紐約的Lektrik藝術燈展，捨棄了更具規模的布魯克林（Brooklyn）和布朗士（Bronx）植物園，來到皇后區法拉盛植物園，讓吾人可以就近一飽眼福。