孫女珍珍喜歡大城市的進步和方便，所以大學畢業之後就住在紐約市 （New York），用電腦遠程做加州大學 三藩市分校（University of California at San Francisco）醫學院的工作。

二○二四年底，因為珍珍工作努力，甚得校方器重，不但升為獨立管理人員，還得到雙倍工資的獎勵。正在我們這些長輩想要如何犒賞一下我們家這個努力、善良又美麗的大姑娘時，她竟然先提出要回三藩市與父母團聚二周， 並送給我這位住在奧克蘭 市（Oakland）的奶奶一個禮物。

這禮物是什麼呢？珍珍問我：「奶奶，妳記得我的初中同學漢娜嗎？」我記得，她是個乖巧的小姑娘，跟著獨自打拚的媽媽背井離鄉住在美國，她媽媽是台灣女同鄉，後來得了不治之症，我還曾特地去探望和照顧了幾天。

珍珍問我，「目前漢娜在加州奧克蘭市中心開了一門『苔蘚球』課，奶奶，妳想跟我一起去上課嗎？」居然能有機會跟我們家可愛的心肝寶貝一同上課，真是令人喜出望外。

珍珍事先上網購買了兩張苔蘚球植物課的入場券，當天祖孫倆人在我住的中國城內，選了一家我們都喜歡的餐館，享受一頓豐盛的餐點後，才開車到上課的地點。

進入教室，只見十幾盆綠栽植物教材都準備得好好的，澆水的水壺、洗手的清水以及擦手的紙巾等也都準備妥當。一旁還有紅白美酒及起司、香腸等下酒美食。老師一進來就令人眼前一亮，原來漢娜已長成一位美麗、聰明且非常時髦的大姑娘了。

漢娜老師先把綠色教材一盆盆分發給每個學生，然後非常詳細並一步一步地教我們怎麼樣先把盆栽由盆中移出來，加上和好水的濕泥， 泥外裹上苔蘚，再用細繩把苔蘚固定在根部。這樣以後就不必澆水，只需每周把整個植物的根部浸在水中兩小時就行了。

珍珍做事俐落，很快就做好了自己的那盆，然後一直細心耐性地幫助我穿線、纏線以及剪線，真是又溫馨又貼心。

我衷心地讚美她：「妳用珍珠蝴蝶結把你的成品妝飾得真漂亮。」「是嗎？我打算把它作為禮物送給爸爸，奶奶， 妳想他會喜歡嗎？」珍珍笑嘻嘻地問。我聽了以後感動極了，難怪她媽媽常說珍珍貼心，連做一個苔蘚球都會想到要送給爸爸。

課後，珍珍和漢娜又問我要不要參加中國城內中國老太太們的時裝表演？二○二五年婦女節當天，我收到了珍珍來信，問奶奶走台步練習得怎麼樣了？怎麼辦，還沒有找到培訓班哩。