馬桶水箱變身花盆。（圖／作者龔剴提供）

一個月前的早晨，女兒衝進我們臥房大叫天花板漏水了，我與內人還沒清醒，搞不清楚發生什麼事情。女兒直接衝到我們的廁所，我睡眼惺忪眼馬上起床，走進廁所看到馬桶四周地上都是水，腦袋一震馬上清醒，女兒動作快速，看了一眼馬上將牆上通往馬桶水箱的水龍頭關緊。我第一個反應是：「糟糕，前兩個月才處理完冰箱後面牆壁水管破裂，找保險 公司理賠的大事件，這些水怎麼又找上我了？」

我迅速將廁所燈打開，原來是馬桶水箱裂開，只見水從裂縫不停流出，更從二樓地面滲到一樓天花板，巧不巧正好漏到樓下廚房的冰箱上。我跑到樓下看望災情，只見水不斷從天花板滴到一樓地面上，不知何時馬桶水箱裂開，一個晚上不曉得流出多少水，好在及時找到源頭，只要把水龍頭扭緊就好。

接下來的動作應該很簡單，理論上換一個新水箱就行了，沒想到當年蓋房子安裝的馬桶及水箱皆是分開式的，現在加州 （California）能夠買到的的馬桶及水箱都是一體成型的。我上網去找，發現還是有單獨水箱可買，不過有個但書，加州不出售，原因是我的馬桶是America Stranded牌子，一點六GPF表示每沖一次會用掉一點六加侖的水。由於加州缺水，為了節省用水，在幾年前通過一條法律，規定以後馬桶水箱的尺寸只能使用一點二八GPF。為了能繼續使用我沒損壞的馬桶，必須買一個能安裝在舊馬桶上面的水箱才行。

透過熟識的水管工，我打聽到家得寶（Home Depot）及勞氏（Lowes）兩家大商家，都沒有單獨出售合適的水箱，雖然目錄上可以看得到但買不到，大商家不得不守法。而這兩個大商家貨架上都是馬桶及水桶合一的產品，價錢多兩倍不說，安裝工錢也要加倍，更重要的是，原有的一個好馬桶就只能當做垃圾丟掉，太浪費金錢及帶給社會一個大垃圾，實在不是我的生活習慣。找了一名熟悉的水匠幫忙找，答案也是一樣，稱目錄上有圖像有標價但沒貨。

拖了兩周，問題並沒有解決，主臥室沒有馬桶可使用，雖說多走兩步到其他空廁所使用並不是大問題，但總是麻煩，只好繼續上網尋幽探勝。一天，終於找到一家名不見經傳的小店，剛好還有存貨，下訂單刷信用卡，只要兩天就寄到。換水箱是個小工程，幾年之前對我來說是小事一樁，三下五除二就可完工，現在年過八十，卻花掉一個小時才換好，主要是不容易蹲下去，馬桶後面空間不夠，只能躺在地上工作，手腳也不再靈光了，好在最後總算換好了。

換下來的舊水箱該怎麼辦？我決定發揮一些創意，讓它能得到新生。於是我們把舊水箱拿來當作花盆，增加庭院美感；老婆認為水箱顏色太白，應該加點別的顏色，這個難不倒我，迅速從材料箱裡找到一個塑膠「福」字，用強力膠黏上就完工。再買了一盆俗稱兔子花的金魚草（Snapdragon）種在裡面，看起來還蠻漂亮的。