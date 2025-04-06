農曆新年假期，華人 不少的馬里蘭州 （Maryland），空氣中瀰漫著濃濃的年味。某一個周末，光啟中文學校（下稱「光啓」）邀請我到社區的Davis圖書館傳播中華文化，並用毛筆為外國友人寫下了他們的中文名字。

自從兒子中文學校畢業後，我就很少參與中文學校的活動了。這回光啟的書法老師已年邁，活動當天又是陰雨綿綿，無法出席，就央請我代班。光啟準備了墨汁與紙張，我備妥毛筆、硯台、筆筒等，也帶上水寫布，可供人練習。當然，穿著喜慶的衣服準時前往。

原以為陰雨天氣會讓活動冷清，沒想到圖書館地下室的會場竟然爆滿。館長滿臉笑容地在會場迎接，私下還問：「待會我開場致歡迎詞時，是要說中國新年、還是農曆新年呢？」光啟提供了不少文化表演，例如，傳統跳舞、扯鈴表演、小蘋果舞蹈、趣味猜謎等，傳統音樂悠揚，節目緊湊生動，觀眾席的笑聲、驚喜聲此起彼伏，整個空間充滿了節日的喜悅。節目結束之後，大批大人小孩就擠到會議室後面的書法攤及陳老師負責的剪紙攤，換我們這兩攤忙碌了。

以往書法攤位有兩人分工，一人翻譯，一人書寫。這回我獨自承擔兩項任務，既要翻譯名字，又要提筆揮毫，忙得不亦樂乎。

有些常見的名字，例如：George、Ethan、Helen，有標準的中文翻譯，不需思考就可隨手寫下，多數是少見的名字，如何正確發音也要親切地詢問來訪者，以便譯出較同音、且恰當、字義又美的中文名字，這可是個大挑戰。例如，有一位叫Yusuf-Marcel，我想了五、六秒，才提筆寫下他的英文名及中文「約瑟夫·馬賽爾」，英文、中文一併寫出，客人才不會拿錯；另一個名字是Zuzu，我想了想直接寫下「入入」，小女孩看到很滿意地說：「這很簡單呀，我也會寫了。」我回道：「比寫英文Zuzu還要簡單哦。」

有六人直接寫下他們的中文名字，其中之一是「王新乔」，我就問，「乔」字可以寫成繁體字吧？客人高興地說可以。但寫到「喬」字，我卻突然腦袋不靈光了，「喬」字是有一個口還兩個口呀？生疏呀生疏。還有一對石姓兄妹：「宛鑫、宛靈」，姓好寫，名字卻費了一些時間，幸好我以行書快筆，期望能將客戶等候的長度維持在可忍耐的範圍內。

水寫布就放在一旁，我也鼓勵正在等候的小朋友沾水練習，有的小朋友會戰戰兢兢地書寫、繪畫，還好奇地問，清水寫在布上，怎麼會變成了黑色？還有一個小朋友，揮起了毛筆當掃把一樣在布上恣意塗抹作畫，我笑著讚美他有梵谷的天分，內心卻在喊，我的毛筆呀！

當天忙碌寫了三十多個中文、英文名字，也收穫了三十多個笑容。這些書法名字，如同一個個小小的文化種子，撒在異國的土地上，等待生根發芽。農曆新年期間，我以書法搭建了一座橋樑，讓東方的祝福跨越語言與文化的界限，傳遞到外國友人的心中。