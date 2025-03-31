讀書會聚會，一向留長髮的珊珊剪了一頭亮麗的短髮，乾淨俐落，叫人眼目一新。大家顧不得討論書本，搶著讚美她的新髮型，我也好奇是哪位髮型師技術如此高超。

珊珊不急著解釋自己改變髮型的原因，倒是熱心地介紹起她的髮型師。她表示，這對從台灣來的夫婦，在一家美容院租了三個座位，克勤克儉，盡心為客人服務。她說自從認識這位髮型師麥可，總期盼著剪髮洗髮的日子到來。一進門，夫婦兩人先奉上熱茶，一邊剪髮一邊聊天，就像走進自家客廳般親切愉快。

珊珊工作和家務兩頭忙，得東湊西擠才抽得出時間，而麥可夫婦總是想辦法配合，不叫人失望；兩人體貼細心，噓寒問暖，還兼心理醫生的功能，常常滿腔委屈，渾身不如意，和他們聊一聊，就豁然開朗了。

我愈聽愈羨慕，拿出紙筆來，急著要珊珊把這位神奇的髮型師電話號碼和地址給我。

接過珊珊遞來的名片，我興奮地一看，愣住了，原來在加州 （California）羅蘭岡 （Rowland Hts）服務的這位麥可，就是我的髮型師，從孩子們初中時我就在他那裡剪頭髮，是舊識了。

我正要告訴珊珊這件事，卻突然感悟到，麥可夫婦的各種服務、他們的體貼和好手藝，我都體驗接受過，卻不以為意。多年來，常常到要出席重要場合前，才發現自己滿頭亂髮，但只要一通電話找麥可，他一定在滿滿行程中擠出空檔替我解決問題。曾經為了配合我的時間，麥可一早七時就來店裡開門，有時為了我的晚宴，他下班後拖到八九時才走。

特別記得有一次和兩位朋友午餐，在餐廳巧遇麥可夫婦。吃飯席間得知這位朋友碰到經濟困難，我想要給他一筆錢幫忙，但是身上沒有現金。我毫不猶豫地跑到麥可桌子旁，問他：「你身上有現金嗎？可以全部借我嗎？」麥可夫婦二話不說，立刻把兩人身上現金幾百塊全部掏出來交給我。晚間跟女兒們聊到這件事，才知道此舉多麼荒唐不恰當，而麥可夫婦當場的表現，是多麼的仗義及善良。

時日過去，所有種種我只是習以為常，心中還覺得自己是老客戶，接受得理所當然。而今，聽到珊珊情真意切地敘述麥可的服務，我突然覺得，珊珊的美貌和容光煥發，也許並不只是因為那一頭新髮型，而是因為她那誠摯的感恩的心。

我默默把名片收到皮包，想著下次見到麥可，要誠摯地對他們夫婦說一聲，「謝謝你們」。