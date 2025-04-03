感覺上對樟宜機場（Changi Airport）內的驚天瀑布還記憶猶新，時隔兩年之後，我們應先生的舊友之約，又不遠千里再訪新加坡 。

從正值嚴冬苦寒的紐約，一路飛到四季如夏的新加坡，我們急不可待卸下厚重的外套，把自己浸身在溫熱的陽光下，心頭頓時也明顯輕快了許多。

老友相聚自有一番重逢的歡樂，在華廈彩屋中酒酣耳熱之餘，我由高處遠眺水上閃爍的星光，有感於這塊少有資源的彈丸之地，要經過如何上下一心的勵精圖治，才能造就出現今如此繁榮昌盛的景象？

被評為人民幸福指數最高的亞洲國家，新加坡政府確實是功不可沒，且不說治安之佳舉世聞名，單以「住者有其屋」的論點而言，政府以大規模興建「組屋」的模式，使國家百分之八十的人口，有能力以公平合理的價格，購買並擁有屬於自己的房產，妥善盡到了助益百姓安居的重責大任。

遍布於新加坡各地的「組屋」配套齊全，不但有公園花樹環繞四周，而且與公車或地鐵站 遠近相鄰，加上無處不在的大小Hawker Centre（小販中心）及購物商場，使民眾在生活中對食衣住行的基本需求，在幾代主政者高瞻遠矚的策畫與經營下，得到一致普遍並充分的滿足。

我尤其鍾情於商場內的美食區及在街頭隨處可見的小販中心；與先生坐在大食堂的小桌邊，來上一盤滑嫩多汁的海南雞飯，配上幾根風行於馬來西亞和印尼的沙嗲（Satay）烤肉串，齒頰留香之餘仍感意猶未盡，不想越南 的粿條米粉和泰國的鳳梨炒飯，又在此時從隔桌飄來陣陣誘人的香味，真是使貪吃的我欲罷不能，只怨自己的胃容量不夠大，容不下這許多平價且可口的美食。

再一次走進孫中山先生曾經居住過的晚晴園，心中的肅穆與敬重之情絲毫未減。我們曾佇立在他巨幅的油畫像前，緬懷他一生創立民國的艱辛，也曾在他平實的臥床邊撫今追昔，想像他終年獻身於革命，在這裡度過了多少輾轉反側的不眠夜；面對如今這個重於享樂的世界，國父的精神值得我們每一個人深思。

到了該告別的時候了，我們刻意提早進入機場，再多看幾眼它鬼斧神工般的設計，且為這次為期兩周的新加坡之行，畫下一個近乎完美的句點。