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遲暮之春

秋英
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二○二四年六月，老公的大學同學要與女友從台灣到美國旅遊，約好了來我們家住，我和老公甚是歡喜，藉此機會約了大學同學餐會，熱烈地歡迎他們前來。

一切安排就緒，同學忽然打電話來說：與女友分手了，他一人還是會來，先別驚動其他同學。我和老公很是震驚，也不知道說什麼安慰他，就按照他所說的做吧，儘量避免觸及他的傷心事。我們按照約定的時間到舊金山機場接他，吃飯、陪他處理事情、和同學聚餐。他倒也堅強，是我們太多慮了，畢竟我們都是古稀之年，人生悲喜也都參透了。

他並沒有被過去不順利的婚姻和情感打敗，每一段婚姻情感的結束也都好聚好散，給對方未來生活經濟上的保障。既然已經確定了分手，他開始積極下一段交友，一位同學好意介紹他一個婚姻交友網站，他馬上註冊開始聯繫、聊天，談到一個程度，便約出來見面，不合的，就別浪費彼此的時間。他說：「有一位在新加坡，我們聊得還不錯，回台灣我就去新加坡見她。」我和老公還真佩服他，還充滿著這份赤子之心，勇敢追求愛情。

他七月回到台灣的家，按照原定計畫買了機票去新加坡，見到了那名女士，他和我們分享他們見面相處的點點滴滴，從買金飾贈女友、女友來台灣幫他打掃、兩人到各地旅遊，時時提供他們的交往進度。很快的，他通知我們他的喜訊，說要來美國結婚，邀請我們當他的婚禮證婚人。我和老公都為他高興，人生七十還能享有洞房花燭夜這一樂事，我們很期待能見證分享他們的喜悅，又有些為他擔心，因為他為人慷慨，尤其對他愛的女人更慷慨。

十一月盼到他們的到來，在聖馬刁縣（San Mateo）的紅木城市政廳見證了簡單卻神聖莊嚴的婚禮。回想上一次與他相見，還擔心他是否就孤獨一人過晚年，如今見面，他春風滿面娶到了年輕十五歲的妻子，人生真的是有無限的可能性，只要我們秉持著一顆真誠善良的心，就能否極泰來。

他為他的新婚妻子安排了一趟蜜月旅行，先到紐約再前往埃及，我們這裡是最後也最重要的一站─來加州矽谷（Silicon Valley）登記結婚。我們很開心地祝福他們，並有幸認識他的新婚妻子，雖然她有點在意他離兩次婚，因為這違背了她的初衷「寜可找喪偶者，不找離婚。」但老友兩次離婚都是對方外遇，「他從未腳踏兩條船，都是失去了，才重新找新人。」這點我們是親眼所見，可以作證。她被他的真心、真誠所感動，辭去了多年小學老師的工作，孤身一人到台灣，她也很感恩自己都已經有兩個外孫了，尚能遇此良緣，真的是天註定。

我們四人一起去知名的景點十七哩美景路段（17 Mile Drive） ，這是我第二次造訪 ，與上次感覺迥然不同，覺得風景特別美、空氣特別好，夕陽更是美極了。行程結束後，我們送他們到舊金山機場，老公贈與六個字，也是我們遵循的夫妻相處之道：「尊重、珍惜、溝通」。

新加坡 舊金山 加州

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