日前看到一則笑話：從前我們寫日記，如果被人偷看，會很生氣。現在我們把生活中所有的事情都寫在網路上，如果沒有人看，我們會很生氣。不但要有人看，還要計算點讚的次數。

我沉迷於臉書（Facebook）上的養貓人家曬他們愛貓的照片，配上影音，令我又愛又開心，每天不但看到忘我，還點紅心、按讚，有時還加上評論。

我的社區位在加州矽谷 的桑尼維爾（Sunnyvale）市，鄰居有不少人養寵物 ，都是玩具狗之類的迷你型小狗，非常討人喜歡，且溫馴可愛，也安靜不擾人。我曾經問過他們，是否考慮過上臉書去曬狗寶的照片，他們說，忙著兒女的雜事，沒有空閒時間。

看多了網路上熱情曬照片的影音視頻，令我想起我的二哥的日記。他是性情中人，喜愛文學，後來上醫學院，作了校刊編輯的工作。

他自初中就喜歡寫日記，長我十歲的他，到了我上小學的時候，已經寫下了幾本。當年的日記在每頁的上端可以記下日期，一個偶然的機會，我在母親的老式八卦床的抽屜裡，發現了他的日記本。八卦床的抽屜在床邊的上方，算是隱密的位置。

我懷著好奇心，偷偷地翻閱著，每每都會流下眼淚；因為他寫的都是兄弟姐妹的日常生活小事。我記得他寫下我是得天獨厚的幸運女孩，希望我珍惜上天的恩賜。

他的日記，每天都記錄手足的生活小事。大哥考上成功大學，我們住在新竹，母親非常不捨他負笈南下，大姊考上台北師範大學，母親也是擔心不捨。母親是鄰居們公認疼愛子女出名的，而我每到兄姊開學返校上課時，都會流下不捨的淚水，幾乎每次都與母親一起淚眼相對。

有一天，二哥發現了我偷看日記的事，非常生氣，告到父親那裡，父親告誡一番，阻止了我的習慣。有些事是終生難忘的，這件事，我每次想起，都歷歷在目，二哥真的是孝順父母，愛護手足的榜樣。