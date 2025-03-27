我住在南加州 的河濱縣（Riverside County），從畢業後一直在南加 州工作，但是歲月不饒人，現在也已度過了十多年的退休 生活，常常問自己人生的目標在哪裡？

在美國積滿了四十點社安基金點數，然後如願地從郵差手中收到每月一筆的社會安全福利金，錢雖然不多，而且還要扣除我的醫療保費。但也因為如此，每月的第三個星期，我們社區的郵差便成了我最想見到的老朋友，有時候還一手拿著支票，一邊跟他閒話家常。

對退休的人士而言，能夠擁有健康的身體、享有醫保，跟老伴還擁有自己的房子、沒有負債，就算是幸福了，但是就僅此而已嗎？

坊間一些美國人認為應盡量把錢花光，甚至在上天堂時還應該同時宣告破產，如此錢財不留子孫，完全顛覆傳統中國人的傳統想法。

我認為退休生活應該有很多新的人生目標，譬如說學習新的知識，像是語言、電腦，甚至如何管理財務等等。去當義工也不錯，社區活動中心、學校、圖書館，甚至警察局都歡迎及需要一定名額的義工；也可學習新的技能，如跳舞、樂器，甚至寫作等都是不錯的選擇。

退休後省去了通勤及工作辛苦，一天二十四小時都屬於自己的，又可以睡到自然醒，但是如果平時只是陪伴老婆去超市買菜，或是坐在電腦前發呆，甚至躺平，跟朋友又缺乏共同的話題，那麼憂鬱症也許就要上身了。

算算自己退休後時間大約是十五年到二十多年的期限，每天醒著十二個小時，大約有八萬多個小時可以自由支配。

我的退休生活一開始是學跳排舞（Line Dance），一個星期有五場，通常都是洋大媽一大堆，必須要用她們的慣用語去溝通，往往學會了一支舞，或是一句英文諺語，就如同獲得一個小確幸，覺得很開心與滿足。

後來年邁的雙親在遙遠的台灣需要照顧，又毅然決然地飛回去。但是每逢遇到周末或假日，我也會抽空來個騎腳踏車一日遊，去山邊或是海濱消磨一天。

然後長孫呱呱落地出生，又接受兒子的邀請去當奶爺爺，但是這個奶爺爺一當就是四、五年，因為兒子有孫子與孫女；女兒也不惶多讓，添了一個外孫及外孫女，於是每天都忙得開始懷疑人生，根本連得憂鬱症的機會都沒有。雖然新冠疫情期間也曾瞬間產生對未來的惴惴不安，但終究是挺了過來。

退休後一切順利，都在掌握之中，使我們的身心都能安定。尤其自學小提琴，對於看譜及樂理也不覺是深不可測，這也是另一個小確幸吧。

去年的聖誕節看著孫子們在幼稚園班上表演歡唱聖誕快樂歌，甚是欣慰；而且他們的「床前明月光」及「春眠不覺曉」也可琅琅上口，真是深得爺爺奶奶的歡心。

驀然回首，有老伴與老友的扶持，一路上走來還順風順水，不禁感嘆「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」。