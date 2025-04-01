二○二四年六月的某個星期六，天剛亮，我們就從亞城（ Atlanta,Georgia）出發，前往遊覽世界最美公路之一的美國藍嶺大道（Blue Ridge Parkway）。此次，打算順道探訪我老公的前同事麥可。他退休 後，就和老婆蘇躲進坐落在阿帕拉契山脈（The Appalachian Mountains）懷抱之中的喬治亞州 藍嶺市（Blue Ridge, Georgia）安家。這個山中小城以寧靜的鄉村風光著稱。

車子駛入藍嶺大道的深山後，我們立刻被眼前的美景震撼：層層起伏的山巒宛如大自然的綠色海浪，空氣清新得令人忍不住深呼吸。按照麥可給的指示，我們駕車沿著蜿蜒的山路開了十五分鐘，終於在一個彎道後看到了他的「隱士小屋」。

在進入小屋之前，麥可給我們講了他退休之後為何會選擇這樣的生活方式。原來，麥可是土生土長的喬治亞州南部人，從小就在鄉村的田野間奔跑，與森林、溪流為伴，深深地愛著這片土地。雖然家鄉資源有限，但他憑藉著自己的努力和天賦，以優異的成績考進了喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology），這可是一所全美頂尖的工科學府，更是無數科技宅男為之嚮往的地方。在喬治亞理工學院，他選擇了計算機科學作為專業，徹底釋放了自己的技術天賦。畢業後，他得到了德州 奧斯汀市（Austin, Texas) IBM公司分部的工作機會。奧斯汀是一座充滿創新活力的城市，而麥可在這裡的職業生涯如魚得水，甚至被同事們戲稱為 「Mike the Genius」（代碼天才）。然而，他始終惦念著家鄉的土地，他說：「無論我走得多遠，喬治亞的土地永遠是我的根。」

進入小屋後，我更是目瞪口呆。他設計的三層結構中，每層都有開放的空間與大窗戶，光線充足，站在上面便能俯瞰遠處的森林與山景，三層樓的空間被他布置得既有科技感又充滿自然氣息。但很快，我們內心的震撼被疑問取代了，有人竟然願意在這麼偏僻的地方獨自生活？我忍不住問麥可：「你不會覺得寂寞嗎？」他大笑著說：「寂寞？這裡有山、有樹、有鹿，有時候還有熊來打招呼，熱鬧得很。」昨天晚上，他家的門前來了一隻黑熊。麥可興奮地拍下了視頻，迫不及待地分享給我們看。

麥可和蘇退休後的生活找到新節奏，選擇與自然為伴，即便生活在這樣一個偏僻的地方，他們仍然熱情地歡迎遠道而來的朋友，用他們的故事啟發著每一個人。參觀完房子後，麥可提議帶我們到藍嶺湖（Blue Ridge Lake）遊湖。我們步行到湖邊，登船後，麥可親自駕駛，遊艇慢慢穿過湖面，微風輕拂臉龐，麥可一邊駕駛，一邊與我們談笑風生。遊湖三十分鐘後，大家依依道別，我們繼續國家公園之旅。