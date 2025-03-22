九○年代初在洛杉磯 （Los Angeles）新年看電視時，偶然看到公共電視台（PBS）正在實況轉播維也納（Vienna）新年音樂會，史特勞斯（Johann Strauss II）優美的旋律一下子就深深地吸引了我。以前在北京聽說過維也納新年音樂會，這次是第一次從電視上實況欣賞，那歐式古色古香的大廳，金碧輝煌；鮮花裝飾的舞台，絢麗多彩；音樂家們正襟危坐、歌唱家一展歌喉、舞蹈家翩翩起舞。史特勞斯的圓舞曲把我帶到十九世紀的歐洲，構成了一幅完美的畫面，享受了兩個小時的音樂盛宴。

每年新年在電視上欣賞過玫瑰花車遊行後，就開始享受維也納新年音樂會，年年都有史特勞斯的藍色多瑙河，我在八○年代初有過這首圓舞曲的錄音磁帶，當時百聽不厭，每年音樂會聽到這首圓舞曲時還是激動不已，心裡也打算今後有機會可以去維也納現場聆聽新年音樂會，幾次準備購票前往維也納，都因種種原因未能成行。

我和太太有機會常去好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）欣賞仲夏音樂會，冬天去迪士尼 音樂廳（Walt Disney Concert Hall）洛杉磯交響樂 團的音樂會。一個偶然的機會發現每年迪士尼音樂廳舉辦致敬維也納新年音樂會（Salute to Vienna New Year's Concert），有機會不用去維也納也可以在現場參加史特勞斯的音樂會，一連參與了數年，後來因疫情停止了四年，今年終於又可以到音樂廳現場欣賞了。

音樂會的時間在十二月二十九日下午，迪士尼音樂廳的大廳裝飾得美輪美奐，高大的聖誕樹和盛開的鮮花，頗有過節氣息。美國史特勞斯交響樂團的指揮畢業於維也納音樂藝術大學，現任聖芭芭拉交響樂團的藝術總監，並客座東京、以色列、台灣等交響樂團指揮，指揮一出場，身著燕尾服或晚禮服的演奏家隨之起立，整場掌聲雷動。只見指揮棒一揮，蘇佩（Franz von Suppé）的輕騎兵序曲拉開了音樂會的帷幕，輕快的節奏、雄壯的旋律，模仿騎兵衝鋒的片段具有戲劇性和感染力，讓我們陶醉於音樂之中。

表演的兩位歌唱家都來自維也納，女高音唱了一曲「伯爵一無所獲」、男高音唱了「我樂與親吻佳人」、男女的二重唱是德國名曲「親愛的寶貝」，表達了男女之間的親密情感。接下來是史特勞斯的「自由子彈波爾卡」，四對芭蕾舞者身著歐洲的傳統服裝，色彩鮮艷，伴隨著輕快、活潑的舞曲跳躍著、旋轉著，彷彿回到十八世紀的歐洲，置身與歡快輕盈的節日慶祝活動。

中場休息後，樂團演奏了小史特勞斯的「蝙蝠序曲」，樂曲節奏明快，情緒高昂彷彿穿越到十九世紀維也納的舞廳，置身於輕歌曼舞之中，陶醉於美妙的旋律，感受到古典音樂帶來的輕鬆和愉悅、活力與浪漫。節目單上最後一曲是「雷電波爾卡」，樂曲充滿了生動的節奏和戲劇性的音響效果，模仿雷聲和閃電的動態場景，表現出活力四射的狂歡氛圍。

演奏結束後，指揮走下台意欲離去，觀眾們心裡都明白，維也納新年音樂會沒有演奏藍色多瑙河和拉德茲基進行曲是不會結束的。於是指揮回到台上，浪漫與優雅的藍色多瑙河回響在音樂廳中，宛如一幅動態的風景畫，大家欣賞得如醉如癡。接著就是拉德茲基進行曲，在指揮的引導下，樂曲感染著全場觀眾的情緒達到最高點，鼓掌歡呼，不肯離去；指揮的大手一揮，「友誼地久天長」響徹大廳，全場起立鼓掌，所有藝術家都在台上鞠躬謝幕，音樂會至此圓滿結束。