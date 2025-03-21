那年，我二十三歲，剛到美國唸書，住在學校宿舍。因為台灣同學會辦得火紅，絲毫感受不到隻身來美唸書之苦，狐群狗黨一堆，吃飯、買菜或逛街，都有伴。

第一學期的第一個秋季長假連著周末假期一起算，共有九天。來自台灣的我們一向受兩樣東西的吸引：雪和果樹。忽然有同是新生但較年長的同學招兵買馬，詢問是否有人願意同往科羅拉多州 （Colorado）Breckenridge滑雪村滑雪？我衡量功課狀況，立刻同意加入這五天遊的自駕車 之旅。

由南北上科羅拉多的旅程，第一天我們都在高速公路上追逐太陽，美國高速公路又長又直。太陽在前，我們一直向它開去，彷彿領略了夸父追日的感受。科羅拉多州是個天然景觀較多的州，路上偶有奇山異石，我們看得嘖嘖稱奇。同行是一對台中來的新婚夫妻和一名同齡的女同學，那對夫妻待我甚好，一直把我當妹妹看待。在此之前，我從未見過白雪，也不知如何滑雪，是個典型的鄉下土包子。

第二天早上我們終於到達滑雪村，只見四周白雪皚皚，又高又險的滑雪纜車上坐有滑雪客，山坡上則有人正在滑雪。看到此景，心中有些震憾與畏懼，我們詢問彼此，要命，都是只會溜冰但從未滑雪的人，但大老遠開車來此，豈可輕言放棄？

就這樣，當其他人還在猶豫時，我已經買了滑雪單日證 （one day pass），租穿了滑雪裝備，勇敢地上了纜車。滑雪裝備在身，說真的，寸步難行，要將兩腳靠攏都很困難。好不容易坐上纜車，卻擔心滑雪靴會滑落雪地，兩支滑雪杖也搞得我手忙腳亂。但是，雪山上的風景真是非常優美，此生從未親臨過，美景與酷寒，夾雜著滑雪的危險，集結於此地。

纜車終於把我帶到山頂，事後回想，這是個Blue等級的滑雪場，適合擁有中等滑雪技巧的人體驗。這個等級的纜車要你自己跳上雪地，並不會為你停下纜車。所以一到終點，我就被催促跳下纜車，孰料一跳上雪地，立刻四腳朝天，連如何站起來，都嫌困難；無論如何，我克服困難，一再地跌倒，一再地站起來，繼續前進。在這之中，我曾撞到纜車柱，也曾滑進灌木叢，最困難的，永遠是如何再度站起來。

終於我滑跌到了山底，也就是纜車的起點，同行的其他三人還在猶豫是否滑雪。他們問：「怎麼樣？看到你跌倒，但爬起來，繼續滑雪。」我回答：「既然來了，總要嘗試一下，但沒想到這麼困難。」說完我走向纜車，再度向雪地挑戰。而第二趟的滑雪行和第一趟一樣慘烈。

這之後有十年，我未曾再接觸滑雪，那是不可能的任務等級的困難。但因緣際會，我還是繼續了這項運動，如今不但擁有blue等級滑雪技巧，享受了加州 （California）太浩胡（Lake Tahoe）和加拿大溫哥華（Vancouver）各地的滑雪場。在滑雪之際，站在山頂，享受四周都是雪白的群山與村落，是那麼地恢弘與絕美。

人生再來一次，我依然願意享受滑雪之樂。