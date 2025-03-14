我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

中古世紀餐廳

艾利克
聽新聞
test
0:00 /0:00

當年在芝加哥（Chicago）念書時，一名同學在網上發現了一家名為「Medieval Times」的劇場式餐廳。出於好奇，他邀請我們幾個比較熟的朋友一起去體驗。因為大家以前從未參加過類似活動，我們毫不猶豫地答應了，並請他訂票。

幾天後，到了約定的晚上，天氣特別寒冷，零下十幾度還飄著大雪。餐廳位於芝加哥西北方的一個名為香柏市（Schaumburg）的小鎮。

經過約四十分鐘的車程，我們抵達了餐廳。這家餐廳占地非常廣闊，四周圍繞著停車場，而餐廳本體如同一座宏偉的中古世紀城堡，十分壯觀。一下車我們便直接進入餐廳，裡面的裝潢同樣充滿了中世紀風情。工作人員檢查了我們的票後，帶領我們找到座位，並為每人戴上象徵國王的「王冠」，瞬間讓我們有了身為國王欣賞表演的儀式感。

餐廳的布置類似古羅馬競技場，中央是決鬥場，而觀眾座位則環形圍繞四周。幾分鐘後，表演正式開始，主要是由兩隊騎士進行切磋，表演項目包括劍技比拚、馬術展示以及馴鷹等，令人目不轉睛。據說表演使用的武器全都是真刀真槍，而參與的騎士也都經過專業武術訓練，因此每當刀劍碰撞時，現場氣氛格外震撼，令人熱血沸騰。

我們一邊觀看精彩的表演，一邊享用餐點。比較特別的是，除了提供餐盤和湯碗，餐廳並沒有提供其他餐具，要求客人直接用手進食，這樣的設計也更符合中古世紀的時代背景。每當一段表演結束，騎士們會騎著馬繞場與觀眾互動，增加了不少趣味性。

在一場場精彩的對決中，時間不知不覺就過去了。表演的尾聲，所有的騎士排成一列向觀眾致意後，觀眾們陸續離場，前往外面的購物區選購紀念品。而這時，騎士們出場與觀眾合影，為整場體驗畫下完美句點。

這次的體驗對我來說非常有趣，雖然是餐廳，但觀賞表演的成分更為突出。這場既新奇又刺激的活動讓我們意猶未盡。

芝加哥

上一則

退一步海闊天空

下一則

新居地

延伸閱讀

接駁車增至1天30班 芝賭場營收差 加大力度華埠攬客

接駁車增至1天30班 芝賭場營收差 加大力度華埠攬客
收入趕不上租金飆漲 芝城僅2區住房可負擔

收入趕不上租金飆漲 芝城僅2區住房可負擔
小企業管理局將關5庇護城辦公室 新規申請貸款要查驗身分

小企業管理局將關5庇護城辦公室 新規申請貸款要查驗身分
美國小企業局：關閉庇護城辦公室 貸款須驗證公民身分

美國小企業局：關閉庇護城辦公室 貸款須驗證公民身分

熱門新聞

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
1954年，吳宓（右三）與西南師範學院歷史系教師合影。 （圖／取自《吳宓日記》）

吳宓，成就了清華國學院和「四大導師」

2025-03-09 01:00
越南少女。

越南女人

2025-03-07 01:02

為愛癡狂

2025-03-10 02:00
河內市景。

越南女人

2025-03-08 01:00

人間情

2025-03-08 01:00

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市