當年在芝加哥 （Chicago）念書時，一名同學在網上發現了一家名為「Medieval Times」的劇場式餐廳。出於好奇，他邀請我們幾個比較熟的朋友一起去體驗。因為大家以前從未參加過類似活動，我們毫不猶豫地答應了，並請他訂票。

幾天後，到了約定的晚上，天氣特別寒冷，零下十幾度還飄著大雪。餐廳位於芝加哥西北方的一個名為香柏市（Schaumburg）的小鎮。

經過約四十分鐘的車程，我們抵達了餐廳。這家餐廳占地非常廣闊，四周圍繞著停車場，而餐廳本體如同一座宏偉的中古世紀城堡，十分壯觀。一下車我們便直接進入餐廳，裡面的裝潢同樣充滿了中世紀風情。工作人員檢查了我們的票後，帶領我們找到座位，並為每人戴上象徵國王的「王冠」，瞬間讓我們有了身為國王欣賞表演的儀式感。

餐廳的布置類似古羅馬競技場，中央是決鬥場，而觀眾座位則環形圍繞四周。幾分鐘後，表演正式開始，主要是由兩隊騎士進行切磋，表演項目包括劍技比拚、馬術展示以及馴鷹等，令人目不轉睛。據說表演使用的武器全都是真刀真槍，而參與的騎士也都經過專業武術訓練，因此每當刀劍碰撞時，現場氣氛格外震撼，令人熱血沸騰。

我們一邊觀看精彩的表演，一邊享用餐點。比較特別的是，除了提供餐盤和湯碗，餐廳並沒有提供其他餐具，要求客人直接用手進食，這樣的設計也更符合中古世紀的時代背景。每當一段表演結束，騎士們會騎著馬繞場與觀眾互動，增加了不少趣味性。

在一場場精彩的對決中，時間不知不覺就過去了。表演的尾聲，所有的騎士排成一列向觀眾致意後，觀眾們陸續離場，前往外面的購物區選購紀念品。而這時，騎士們出場與觀眾合影，為整場體驗畫下完美句點。

這次的體驗對我來說非常有趣，雖然是餐廳，但觀賞表演的成分更為突出。這場既新奇又刺激的活動讓我們意猶未盡。