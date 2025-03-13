每個人的口味都源於自己童年的記憶，對酸甜苦辣的喜好也各有不同，但若論及能跨越國界，並放諸四海皆普受青睞的美食，則甚少有能與義大利 的披薩 （Pizza）相比擬者。

在歐洲，Pizza早已不只是街頭小食，在許多裝潢精緻的高雅餐室裡，也能看到它千姿百態的身影。

在米蘭（Milan）艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）內的餐室裡，烤得透亮的大圓餅托在雪白的瓷盤裡，送到桌上時仍滋滋作響地冒著熱氣，一股香氣撲鼻而來，只見幾片綠葉點綴在薄肉片中，在起司醬裡益顯清新脫俗。有別於一般美國人習慣的以手就食，義大利人吃Pizza仍然使用刀叉，入境理當隨俗，我也一改既往的習慣，讓自己多少也能長些謙謙君子之風。

義大利的麵食種類不勝其數，不但形狀各異，且粗細有別，或葷或素，佐以不同風味的醬料，這類統稱為「Pasta」的各式麵食，可以是餐桌上獨領風騷的主食，也可以是正餐前的開胃小盤，嚼之有味，入腹也溫，不由又使我想起母親手擀的炸醬麵，那永遠存留在記憶中的甜美滋味。

在法蘭克福（Frankfurt）老城區水邊的小餐室，有切片的烤鴨和大塊豬頭肉，一樣的金黃透亮，一樣的滑嫩多汁，是我每次去德國 必嘗的餐點。經由炭火烤出來的鴨子，肉質鬆軟卻有嚼勁，配上特有的肥大白蘆筍，沾些黑莓熬製的酸甜果醬，再啜一口經過加熱的紅葡萄酒，一切都已盡在不言中。

每一盤的豬頭肉都分量可觀，光滑油亮的外皮入口即化，內裡的瘦肉鮮嫩流汁，一口咬下去頓時齒頰留香，心中隨之也升起幾分暖意；看著附上的烤芋薯塊，以及旁邊那盤色澤誘人的青豆泥，再望向那大肚杯裡仍不停在冒著泡的生啤酒，我不禁深深吸了一口氣，想要減肥且等以後再說吧。

西班牙巴塞隆納（Barcelona）的海鮮飯一直是先生的最愛，在那滿是親和力的大鐵鍋裡，盛滿了平民百姓對生活的熱忱；鮮蝦、螃蟹、香腸、魷魚、雞腿、松茸，添足了香料並混入大米，在熊熊的炭火上烹炙到完全入味，眾人分食的樂趣真是無可比喻，在爐火與每張笑臉的交相輝映下，我已然看到了平凡中簡單的幸福。

我也幾次徘徊於法國街頭，與牛肺、鵝肝、蝸牛、巨蟹等名食擦身而過，但始終只願意對它們作壁上觀，或許在我的內心深處，一直未曾停歇地在四下裡尋覓，想找到那些近似於媽媽的味道吧。