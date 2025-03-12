退休 了，除了有靈感時在手機或電腦上寫點什麼，其餘時間我們會在小區周圍散步。想不到散步也散出了感觸，我發現幾乎每個迎面而來的陌生人，都會與你目光相對，友好地微笑、點點頭。這個情景令我感到溫暖愉快，也是一種新鮮美好的感受。

我是不久前搬到聖塔克拉拉（Santa clara）的，這個小區很大，除了剛認識的左右鄰居，其他人基本不認識。但我知道小區居住了來自世界各地的人，白人、棕色人、黑人、印度 人、歐洲人、台灣人都有，他們大多在附近的高科技公司任職。走在路上，我從環境到人都不熟悉，難免有種初來乍到的陌生感，但沒想到散步中相遇的幾乎所有陌生人，都友好地與我對視點頭打招呼，一下子解除了我對陌生環境的恐懼。

究其原因，還是來自於我自身的改變。過去幾十年來，我生活在一個有幾千萬人的城市，住在人疊人的高樓中，走在街上或進入地鐵 更是人擠人，不可能見人就打招呼，因此形成了只和熟悉的人打交道的習慣。

其實這也挺正常的。在一個超大城市裡，怎麼可能事事關心、人人打招呼呢？因為生活有太多東西纏繞，比如工作，那是生計；比如事業，那是你作為人生追求的決定；比如興趣，它讓你寢食難安。誰還有心思關注生活中的細節，與每一個相遇的人打招呼呢？

但在聖塔克拉拉，我退休後卸下了一切重負，精神也放鬆了。當然還會關注社會、關注大選，但更多的是腳踏實地的具體生活，包括柴米油鹽、子女兒孫。初到此地，第一次與陌生人點頭打招呼，雖然彼此只是相視一笑，點點頭，但感覺還是很美好很溫暖。

就像是早晨的陽光灑在身上、鋪滿大地，給房子披上一件金色的外衣，讓你覺得人與世界，人與人是多麼溫暖和諧。