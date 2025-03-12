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冬日·好日

邱秀文

過了聖誕節，我家孩子迫不及待開始構思自家年畫。這是在美國出生的孩子，表達對華人傳統文化的敬意和儀式。先選用一張酒紅色硬紙，上面寫了一個飽滿的金色「福」字，綴以幾筆簡單的春花。然後將它斜掛，笑說：「 這是福（倒）到了」。先拿到辦公室掛幾天，和不同族裔的同事分享，到年節倒數時，再拿回家懸掛。

不僅我家早早開始渲染中國新年氣氛，在舊金山（San Francisco ) 我們家附近的小型商業區洋人禮品店，也在櫉窗布置了紅包等年節喜慶擺飾。近年，紅包設計推陳出新，譬如淡紫粉色印了珍珠奶茶，祝你來年暖暖甜甜；又如分別以粉、紅、橘三種為代表色的凱蒂貓（Hello Kitty），其紅包袋上印著「聰明伶俐」大字，希望收到的人也能和它一樣。

說到春節必去的景點，一定要到全美最古老的舊金山華埠（Chinatown,San Francisco )走春，那裡有傳統中國建築和骨董引人思古之幽情。

其中有一站由華人社區爭取命名的地鐵站─「白蘭站」（ Rose Pak Station ），是為了紀念和表彰於二○一六年逝世的社區領袖白蘭女士，長年來爭取華人權益和福祉的貢獻。白蘭出生於中國湖南，在澳門、香港成長，來美後獲得哥倫比亞大學新聞碩士學位，是舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）第一名華人女性記者。最特別的是，她花了三十年，爭取中央地鐵連接華埠及其他社區的重要交通樞紐，除了以其名的站名，還有為其專製的紀錄片。

從電梯往下到白蘭站，在它的兩個出入站，沿牆各框有一張巨幅殷紅色剪紙圖，映入眼簾的細緻圖案，透過紙張散發出傳統華人節慶的喜悅和趣味，圓圓滿滿，彎彎曲曲的鮮紅彩色符號，充分表達了中國傳統文化的源遠流長。

到華埠有兩道牆面必去觀賞。一道是百家姓瓷牆，上面有我們的中文姓。孩子說，除了尋根，同時向祖先拜年；另一道是麻將瓷牆，因為我家有特別嗜打麻將的故人，去那兒端詳，遙想老人家當年摸牌神情，也是對老人家的懷念和致意。

每年新春，我們照例去有一百一十六年歷史的華埠老店「三和粥粉麵店」（Sam Wo Restauran）吃該店著名的腸粉。

這家店不像多數中餐館使用預製食材，而是堅持將米磨成粉，再蒸為精軟的白色薄片，然後再將叉燒、香菜、蛋鋪滿其內。這道平民美食，令無數食客口齒生香，回味不已。

然而，主廚、也是創辦此店家族的傳人，因健康因素及年事已高，宣布退休，其後人無意接手，因此該店於去年十二月三十一日關閉，目前其他股東正在研議，該店未來的路該如何走下去。只是，今年蛇年春節嘗不到百年老店的美味了。

春節逛街，朋友們相約穿戴有紅色的衣服或配件。每逢聖誕時節，洋人時尚設計師通常推出新款紅色衣物，色彩多以聖誕老人的紅衣及植物聖誕紅為主調色，稱其為「節日紅」（Holiday Red）。燦爛的中西紅相互輝映，常受到路人注目，甚至走近讃美，這也是年趣之一。過年穿著紅色衣飾全身喜氣洋洋，更加享受好年歲月，日日都是好日。

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