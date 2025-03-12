每個周末，我在馬里蘭州 （Maryland）洛克維爾市（Rockville）的黎明中文學校教中文，班上有十五名十四、五歲的ABC（美國出生的華人 ），都有獨特的個性、中文程度與學習狀況。有的學生熱愛表現，是班上的搞笑大王；也有三三兩兩喜歡在課堂上竊竊私語；有的內向羞怯，回答問題聲如蚊鳴；還有的表情總是「老師，我聽不懂啦」，我總要在這樣的多樣性中找出教學的平衡點。

年終佳節，學校舉辦同樂會，鼓勵各班登台表演。我精心設計了一齣名為「翻譯課」的小品，以「信、達、雅」原則和速食店KFC的口號「We do chicken right.」為例，寓教於樂。

然而，學生對段子的內容興致缺缺，排演效果不佳。一位學生突然提議：「老師，我要請假」，全班熱烈響應，我當即決定換個更接地氣的主題—「老師，我要請假」。

教學中常遇到「計畫趕不上變化」，我索性因勢利導，設計出一個作業：「寫出三個『我要請假』的理由，分別是正當的、搞笑的、瘋狂的。」

學生的作業陸續傳來，請假的理由真是創意無限，例如，一位男學生說，他懷孕了要去產檢；文青才女寫著：「今天細雨濛濛詩意濃，靈感敦促我上山寫詩。」常愛狂想的猛男説：「昨晚我夢見李小龍 要收我做徒弟，他今天要親自來接我。」奇思型女的請假理由是，「我要去參加鯊魚和鴕鳥的結婚典禮，牠們不得不結婚，因為肚子大了，會產出一隻可愛的老鷹呢。」如此令人腦洞大開的回答，令我深感語言的學習不僅是技巧，更是一種生活態度與創造力的培養。

隨後，我根據學生五花八門的回應彙整、修改、串聯，創作出平易近人又符合班級特色的小品。段子充分展示了每位同學的個性，有的搞笑、有的文藝、有的極具創意，甚至出現了令人捧腹的狂想，並依學生的中文能力與喜好進行調整。於是有了以下的演出片段內容：

學生甲：老師，我要請假。

老師：為什麼？

學生甲：我們家的狗剛剛發簡訊說要開家庭會議，要求全家人立刻回家和牠商量結婚大事。（拿手機給老師看）

老師：真的耶，好，你趕快回去吧！

學生甲：（欣喜地跑下台）謝謝老師。

我鼓勵學生努力背稿，指導他們的語氣、表情與肢體動作，提醒學生放輕鬆，自然表演，有同學演得過於誇張，逗得全班笑成一片，中文英文齊出；某位同學特別努力，從一開始的害羞小聲到自信滿滿。

我反覆強調：「即興表演，忘了台詞也無妨，繼續自自然然地演下去。」

這小品採取多卡司表演，生活化又口語化。在即興表演中，學生們各顯其能，即使手持稿子，也能自然流暢地演出，博得觀眾陣陣笑聲和掌聲。

演出後，家長與全校師生一致好評，甲同學四歲的妹妹一直笑著說：「哈哈，我們家的狗狗要結婚了。」也有家長說，「想不到我的小孩能夠台風穩健地在台上表演呀！」

校務領導讃揚：「讓青少年上台不容易，九班全班的同學一起上台表演，真是令人振奮。」

ABC演小品的經驗讓我深受啟發，教學若能融入學生的生活與興趣，不僅能激發學習熱情，更能讓學生在不知不覺中發揮創意，收穫成長，也讓我思索「即興表演在語言教學中的潛力」、「運用幽默激發學習動機」。