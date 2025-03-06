是夜，五顏六色的氣球 還在我的眼前晃動，耳邊不斷回響著人們留戀不捨的聲音：「莎娜，我們愛你」。

莎娜是在華盛頓州 西雅圖市（Seattle Washington）一間健身房的尊巴舞（Zumba）老師，很受大家歡迎，學生們總是早早就到課室等待。莎娜選的拉美風格音樂，展現了一幅幅異地風情畫，當我們陶醉在那些美妙的旋律裡時，就像一步步走到真切的實景中：在高山頂上俯瞰大地、在鄉間愉快地勞動，一會出現在古老的皇宮裡，一會在夜晚海邊篝火旁手拉手轉著圈，或在狂歡的宴會中舉杯。音樂使我們的想像飛揚起來，盡情地跳著而不覺得累。

記得是六年前的某一天，我在跳舞時，老師帶著一個很年輕的小姑娘來實習。她跳舞時，長長的馬尾辮跟著音樂節奏上下左右甩動，很有藝術感。後來我才知道，當年那個女孩就是莎娜。一個曾經那麼靦腆的實習生，如今變得成熟幹練，這也是經過努力學習和實踐經驗，造就她成為這麼優秀的老師。

可是莎娜要離開這個崗位了。今天是她的最後一堂課，她的課本來就人數爆滿，又因為很多其他健身房的學生也來了，現場幾乎擠不下，跳舞時大家的手頻頻相碰。在這珍貴的一小時裡，大家跳得非常認真，想把莎娜的舞課全都裝進腦海裡、記到心裡去。莎娜今天把最富有特色的、激昂的、優雅的音樂都用了，我想，以後就算聽到這些音樂，也不能跟著莎娜跳舞了，心裡不禁難受起來。

我們喜歡她的課，不只是因為音樂美、舞步佳、運動燃脂效果好，主要是她對學生們很用心。有一次，她的腿受了傷，還是到課堂來上課，而且跟往常一樣高聲喊著口令，賣力忘我地跳著；就算疼得出了汗，還說著沒事。其實她經常帶病工作，敬業精神讓人感動。

最後一堂舞課結束了，大家跳得紅光滿面、大汗淋漓。所有人用自然本色和笑容，先留下一張合影，接著舉辦告別派對，大家把簽好名字的三張大卡片和一些小禮物送給莎娜，千言萬語匯在一股遺憾的聲浪中。

「你不要走」，人群裡忽然傳來一個衰老的聲音。一看是阮先生顫巍巍地走了過來，他說：「我上你的課，得到很好的運動而且筋骨不疼。」「是啊，回來吧。」，大家異口同聲，滿懷期待地望著莎娜。莎娜深情地說道：「謝謝你們，我愛你們。以後蘇麗將代替我成為你們的新老師，我會回來和你們一起跳，當她的學生。」她把新老師蘇麗介紹給了大家。

蘇麗的樣子就像幾年前的莎娜，那樣年輕且充滿活力，我忽然明白，雖然運動是終身的，但職業教師也是需要退休 的。不管怎樣，尊巴舞一定會薪火相傳，動人的音樂將常常響徹大廳。