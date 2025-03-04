去年感恩節，兒子邀我一起去墨西哥 市（Mexico City）旅遊，我一年沒見到他們一家，所以立刻答應。他們從舊金山（San Francisco）出發，我從洛杉磯（Los Angeles）起飛，在墨西哥市碰面。

兒子幫我訂的是達美航空（Delta）上午十一時三十分起飛的航班，我在登機門旁稍坐片刻，注意到板子上寫的目的地是土耳其 ，快到點了也沒人排隊。我心中納悶，幾經詢問，才知道應該是斜對面的登機門，而且是搭乘墨西哥航空（Aeromexico），事後我才知道這兩家航空公司是關係企業。我入機坐好後，才看到達美在快十一時的時候，以短信通知我換登機門。

一路上，我慶幸自己能說英文，否則就搭錯航班去了土耳其。與兒子一家在機場碰面後，我們搭Uber抵達民宿 。一進門，服務員要我們先付兩百美元作押金，雙方雞同鴨講一直搞不定。這時，媳婦發現遺忘了一個袋子在車上，兒子連忙去電給總公司與司機。晚餐時，兒子邊餵孫女吃飯，還邊講電話搞定押金；這一天，似乎所有事都亂在一起。

第二天步行在墨西哥市中，這個城市的綠茵步道規劃完善，但這股幽靜卻被不絕於耳的汽車喇叭聲破壞了。兒子查找地圖，帶我們去附近博物館參觀，孫子掙脫了推車跑來跑去，我怕他在人群中走散，不停盯著他。不一會兒，媳婦突然大叫手機不見了。她為了前一天的事已經快要崩潰，哭著說她明天就要打道回府。兒子背著十五磅的背架，默默遞餅乾給孫女，不讓她哭鬧。回到民宿才發現，手機好端端地遺留在沙發上。

第三天一大早，兒子安排好導遊，乘坐小巴帶我們去四十哩郊區，看古印地安人崇拜太陽與月亮的金字塔遺址—— 特奧蒂瓦坎 （Teotihuacán）。他們爬上塔頂，又走了不少路，回程孩子都累得睡著了。下午，媳婦說頭疼不想出門，服了藥昏昏睡去。兒子不停歇地出去給孩子買果汁﹑牛奶﹑食物等，晚上幫他們洗澡，民宿不像家裡有盆子邊洗邊玩，孫女第一次淋浴，嚇得又哭又喊。

隔天由一名女導遊帶我們遊走市中心，途經獨立紀念柱（Angel of Independence Monument）﹑藝術宮（Palacio de Bellas Artes）等。主要街道人頭攅動，我不禁緊張起來，深怕沒跟上，迷失在這異鄉，落入說也說不清的窘境。走了約三個鐘頭後，才找到地方吃飯。飯後，接著去參觀藝術宮，得以見到大師們的畫作。這一天的行程連我都累了，孩子們在回程車上哭鬧起來，司機不得不在車馬水龍中一路狂按喇叭，殺出條生路，把我們帶回民宿。

行程最後一天清晨，民宿的薄毯讓我凍醒，趕緊穿上夾克，但已來不及，我開始流鼻水了，還好，今天終於要回家。

這次旅遊雖是波折不斷，但我看到身為公司主管的兒子，在家放下身段照顧妻小，小至換尿布，大至計畫所有行程一手包辦。我極為欣慰，他沒忘記在結婚那天，我唸給他的聖經經文：愛是恆久忍耐，又有恩慈，不求自己的益處，不輕易發怒，凡事包容，凡事忍耐。