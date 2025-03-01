最近我和一個也住亞特蘭大（Atlanta）的朋友見面，他居然瘦了一大圈，看起來更年輕了。我於是問他怎麼瘦成功的？沒想到卻聽到他家變故的故事，叫我不勝唏噓。

「我的太太罹患了失智 症，但是她不承認也不肯去檢查，這叫我煩惱。我家的廚房爐子是瓦斯的，我擔心她做菜後忘記關火，就乾脆不讓她做菜。我又不會做菜，沒吃好，自然就瘦了」，他說。

我聽了恍然大悟，建議他既然擔心太太做菜危險，何妨自己學著下廚？他說他沒做菜過，他不會啊。我說我先生東尼婚前也沒下過廚，卻能教我怎麼做義大利 菜，我照著他說的，居然也做成他媽媽的口味。我問東尼，既然沒下過廚，怎麼能教我做義大利菜？他說他的媽媽生前做得一手好菜，他有時會看媽媽下廚，自然就知道那些菜裡放了什麼佐料。

後來，我反問東尼，既然會教我做菜，你當然也會做菜，只是沒下廚而已，現在換你做菜了。他起先抗拒，最後還是從早餐煮起。六十二歲的他從燕麥粥開始著手，接著是義大利麵，然後菜愈做愈大。有時候我還得號召朋友來我家幫忙吃。

然而，讓我心驚的是，朋友的太太把他們家共同的幾十萬美元存款提領光光，轉匯給一個沒見過面的騙子去了。「我們家裡現在都沒有存款了。本來計畫此時退休的，我也不可能退休，得賺錢生活啊。這不是老年癡呆症是什麼。」我更正他，「老年癡呆症」帶有貶義歧視的味道，應正名是失智症，因為是失去記憶了，腦子亂了套。

我問朋友，「除了繼續工作，你還能做什麼？」他說，「我就念阿彌陀佛啊。」那也是好事，唸阿彌陀佛可以讓他的心安靜下來，有何不可。

我之前花三倍機票 錢買了兩張十二月去台灣的機票，要探望我的九十一歲媽媽。十二月的機票費用是一整年中最貴的，我向來都會避開這個時間，但是東尼堅持我們必須去台灣看媽媽，因為媽媽也可能失智了。我的媽媽在上次凱米颱風後，因家裡淹水，被消防隊救出住到旅館，我的兄嫂隔天就連袂南下幫媽媽的家大掃除。媽媽居然罵我的嫂嫂偷她的地契，他們大吵一架，本來每兩星期就南下幫媽媽買菜的兄嫂也不去了。媽媽向來對媳婦比對女兒好，她開口罵嫂嫂不是正常的現象，如今，媽媽覺得自己被拋棄了。

根據我老年研究所的失智症課程中教的，八十五歲以上的人每兩個就有一個會失智。我建議家人帶媽媽去檢查，但他們認為媽媽的頭腦很犀利，不可能失智。我說那是初期失智症，所以頭腦還很犀利，而失智症是單程路，會愈來愈嚴重，且目前無藥可治。

失智既然沒法痊癒，就只能與之共存，心平氣和。我的一個好友告訴我，她的丈夫生前也是逐漸失智，常破口大罵她，她說：「我就說歹謝（不好意思）啦」，他的脾氣就消失了。由此可見，若家人失智了，與失智共存就是，別浪費力氣去對抗，造成雙輸或多輸的局面，損失更大。