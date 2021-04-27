圖╱侯文俊

我愛好植物，覺得綠色才能襯托出房子的清新雅致。由於我喜歡拈花惹草，我在家中的日光室（Sunroom）中栽培了數十盆各式各樣的室內植物。

這間日光室共有九個大窗戶、九個小窗戶（建商說這是天窗的一種），還有一個獨立的中央冷暖氣系統，充足的光線和流通的空氣，提供了這些植物完美的生存環境，使得整個日光室充滿了生氣與活力。

日光室也有人叫做溫室（Conservatory）或日光浴室（Solarium）。我家的這間日光室以「綠頭鴨」（Mallard Duck）為主題，幾十隻悠游在地上、桌子的鴨子，營造出怡然自得的生活環境，而房間內古樸婉約的藤木家具，則透露出優雅閒適的自然氣息，擺滿在壁爐前的蘭花，在陽光的映照下，更呈現出如夢似幻的效果。

整個日光室空間色彩簡約純淨，視覺比例恰到好處，對我來說，我家日光室就是一個與世無爭的世外桃源，這種平靜流暢的禪居氛圍，讓我每天得以從喧囂紛擾的塵世中，回歸到一種簡單質樸的出世生活，靜靜地享受著那份屬於自己的悠閒慢活與心靈放飛的快樂時光。

我家日光室的蘭花今年開得特別漂亮，一株株的蝴蝶蘭無視於依然嚴峻的新冠疫情 ，燦爛地綻放著這一季的明媚。

這些比去年三月疫情之前，盛開得更為嬌豔美麗的蘭花，似乎在教導著我們如何在逆境之中迸濺出生命最璀璨的火花。

這個日光室除了是我拈花惹草的地方之外，也是我品茗展卷的房間。「只聞花香，不談悲喜；喝茶讀書，不爭朝夕」，在這疫情嚴峻的紛亂世界裡，一抹動人的綠意，一縷飄逸的花香，一片溫暖的陽光，一杯香醇的好茶，一篇雋永的文章，一份悠閒的心情，對我而言，這就是幸福。