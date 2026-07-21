一九七六年美國慶祝建國兩百周年時，我已在美國了，但不住紐約市 或華盛頓特區，所以沒能感受到那氣氛；加上才來美國，仍自認為中國人，對美國沒有認同感。現在兒子及孫子都是美國土生土長，我也只好認同美國了。看了一整個早上電視，紐約的高桅帆船一艘接一艘通過紐約港，不禁回想我們以前也親身看過一次。

一九八六年，我在紐約工作，美國政府在當年國慶日慶祝自由女神像落成一百周年，我們一早就和所有親戚一起到曼哈頓 中城占河邊的好位子觀看。今年的高桅帆船有近四十八艘，來自二十個國家；那年也有十九個國家送來二十六艘。那時年輕，可以一站幾小時，看著每艘船近距離駛過（見圖），平生還沒有過這樣的經驗，很震撼。

查了一下舊紀錄，當天白天才華氏八十度，早上還創下華氏五十五度的低溫紀錄。川普不相信地球暖化，但今年七月四日曼哈頓氣溫高達九十八度，全美都在熱浪中，我已不可能在大太陽下去擠人潮了。

當年下午看完帆船，就開始慢慢往南走，到最南端的砲台公園等看晚上的煙火。當晚從三十二艘小船發射四萬發煙火，長達三十分鐘。看完煙火，就近找了家披薩店吃很晚的晚飯，順便消磨時間，等人潮少了再去擠地鐵，各自回家。這四十年來，煙火型態完全沒變，一炮沖天炸出個圓球。近年來無人機興起，由無人機組成的空中展演成為新寵。

下回美國不知何年才會有如此大規模的慶祝，目前想不出近期將來還有什麼大場合。那天也許會全部由機器人來閱兵。一方面也時不我與，這大概是我最後一次看大規模的國慶。