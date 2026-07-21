我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

也看過高桅帆船

無語

一九七六年美國慶祝建國兩百周年時，我已在美國了，但不住紐約市或華盛頓特區，所以沒能感受到那氣氛；加上才來美國，仍自認為中國人，對美國沒有認同感。現在兒子及孫子都是美國土生土長，我也只好認同美國了。看了一整個早上電視，紐約的高桅帆船一艘接一艘通過紐約港，不禁回想我們以前也親身看過一次。

一九八六年，我在紐約工作，美國政府在當年國慶日慶祝自由女神像落成一百周年，我們一早就和所有親戚一起到曼哈頓中城占河邊的好位子觀看。今年的高桅帆船有近四十八艘，來自二十個國家；那年也有十九個國家送來二十六艘。那時年輕，可以一站幾小時，看著每艘船近距離駛過（見圖），平生還沒有過這樣的經驗，很震撼。

查了一下舊紀錄，當天白天才華氏八十度，早上還創下華氏五十五度的低溫紀錄。川普不相信地球暖化，但今年七月四日曼哈頓氣溫高達九十八度，全美都在熱浪中，我已不可能在大太陽下去擠人潮了。

當年下午看完帆船，就開始慢慢往南走，到最南端的砲台公園等看晚上的煙火。當晚從三十二艘小船發射四萬發煙火，長達三十分鐘。看完煙火，就近找了家披薩店吃很晚的晚飯，順便消磨時間，等人潮少了再去擠地鐵，各自回家。這四十年來，煙火型態完全沒變，一炮沖天炸出個圓球。近年來無人機興起，由無人機組成的空中展演成為新寵。

下回美國不知何年才會有如此大規模的慶祝，目前想不出近期將來還有什麼大場合。那天也許會全部由機器人來閱兵。一方面也時不我與，這大概是我最後一次看大規模的國慶。

精華 FAQ

  • 因為那年是自由女神像落成100周年，作者與親戚到曼哈頓河邊近距離觀看26艘帆船通過，這是他平生少見、印象極深的震撼經驗。

  • 今年共有近48艘、來自20個國家的帆船參與，規模更大；但作者因曼哈頓氣溫高達98度，加上年紀增長，已無法像以前那樣在烈日下久等。

  • 作者認為自己年紀已大，難再承受長時間擠人潮、曝曬與奔波；也感嘆未來大型國慶活動未必再有同等規模，因此推測這可能是最後一次。

曼哈頓 紐約市

上一則

女中路（上）

延伸閱讀

建國250周年帆船大遊行 紐約港擠滿人潮

建國250周年帆船大遊行 紐約港擠滿人潮
史上最大帆船艦隊在紐約慶美建國250年 高桅帆船和150架飛機齊聚

史上最大帆船艦隊在紐約慶美建國250年 高桅帆船和150架飛機齊聚
國慶看梅西煙火、帆船巡遊 必知最佳觀賞點 及早卡位

國慶看梅西煙火、帆船巡遊 必知最佳觀賞點 及早卡位

國慶活動滿檔 紐約客這5大亮點別錯過

國慶活動滿檔 紐約客這5大亮點別錯過

熱門新聞

奇美實業董事長許家彰表示，要透過「A Step Beyond」的理念，深化高值化產品與ESG永續布局。（記者劉學聖／攝影）

奇美實業董座許家彰永續布局 延續許文龍「幸福哲學」

2026-07-14 07:00

飛機墓地

2026-07-17 02:00
（圖／abwu）

華語文學離世界文學還有多遠？

2026-07-13 02:00
2011年4月12日，錢薇娟（中）球員生涯最後一場比賽，賽後高舉冠軍盃慶祝勝利。（本報資料照片）

從政壇、歌壇到重回籃壇 錢薇娟把籃球薪傳擺第一

2026-07-15 07:00
（圖／Gami）

一堂精神病實習課

2026-07-18 02:00
2026年世界盃當法國對戰摩洛哥，足球迷聚集在卡薩布蘭卡為摩洛哥加油。（路透）

一場球賽，兩個故鄉

2026-07-19 02:00

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶