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休士頓認親記(下)

劉良昇
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聚會結束返家的第一件緊急要務，就是打開老族譜查找廣西支派訊息，馬上就找到邵先生尊堂劉善楨女士的資料，也一一定位了邵先生提及的幾個劉家成員。

我一方面將家譜世記篇（詳列族人生平簡介）的頁面拍照傳送給了邵先生，另一方面馬上通知瀏陽永安老家的尊叔此事。過些日子，邵先生作為聯絡人，又轉送更多廣西那方的訊息。原來廣西劉氏族親原有一片家族墓園，在過去非常時期必須「平墳」之際，某個長輩在墓園間，將墓碑和墓誌銘的內容一一抄寫下來，後來自行整理，曾經在一九八○年製作了一份手抄稿的簡易族譜。

一周後，老家的尊叔傳來振奮的消息，廣西支派在廣西南寧的族人將組團於二○一七年冬至當日，親蒞湖南瀏陽永安祠堂參加祭祖大典，且見證新印製的族譜「開光」分發。尚協議待廣西支派將族人訊息按家譜所需的格式整理完成，宗親會同意先將電子版訊息存檔備查，待下一回預計三十年後大修譜時，再將新增內容編入印行。

此刻最開心的當屬在台北的老爸了，我這個「傻兒子」在美國運籌帷幄，把廣西族人與老家祠堂架起了聯絡的橋梁，讓預估有近兩百名廣西族親失聯多年後，因此找回了「組織」。

父親直言，我們是瀏陽永安老家群體中，對廣西支派最了解的人，此項任務捨我其誰？這會兒終究對得起列祖列宗，和先曾祖善道公當年長途跋涉步行來往廣西、湖南間的劬勞了。

二○二六年是歲次丙午的「火馬年」，蘇州同鄉這次在休士頓南方的梨城（Pearland）租用了社區活動中心，作為新年團拜聚餐之處。我一進門，邵先生就很熱情地迎上來，我們暌違了近八年半再聚首，同樣的「劉家鼻」再次成為大夥兒的話題，且很高興知道邵先生伉儷在美的永久居留權將在不久後獲得。

想想八年多前熱絡的感恩節夜晚，開始引發了多筆攸關老劉家的訊息，不斷地由湖南到德州休士頓，再轉到廣西，再從廣西反向到太平洋這端，再轉回湖南。這一切均是邵先生與我「慎終追遠，勿忘祖先」相同的文化價值觀所驅動，而讓失聯族人找回組織這份難以複製的「成就感」，也將伴隨且榮耀我們的一生。（下）

精華 FAQ

  • 作者返家後立刻翻查老族譜，找到邵先生母親劉善楨女士及其他劉家成員資料，並拍下家譜頁面傳給邵先生，同時通知瀏陽永安老家的尊叔。

  • 廣西族親早年曾抄錄墓碑與墓誌銘內容，並在1980年整理成手抄簡易族譜；後來南寧族人將於2017年冬至返湖南永安祠堂祭祖，並見證新族譜開光分發。

  • 作者在休士頓南方梨城與邵先生重逢，見證八年多來尋根成果，也讓約近200名失聯廣西族親重新找到組織，成為對祖先與家族傳承的重要成就。

休士頓

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