這次回台北，參加先生高中同班同學畢業六十年的聚會，和一名太太聊天時，無意間發現，她在輔仁大學念書時的室友，竟然是我去世多年的高中好友文秀同學。

從高中一開始，文秀和我兩個人放學後，一起穿過總統府廣場、台北新公園和到處都是補習班的館前路，她去台北火車站趕火車回基隆，我到旁邊的台灣省公路局台北東站，等往北投的班車回家。三年下來，奠定了我們之間深厚的友誼。

高中三年，身高相近的我們幾乎都是比鄰而坐。在學習科目上，我們各有各的長項和短板，但每學期的名次，她總是領先我半步。只記得當我被高三物理課整得七葷八素的時候，是文秀幫我解決那些讓我頭痛的「流速問題」。

還記得，生性迷糊、不修邊幅的我，經常需要穿著整齊的她，耐心地幫我整理綠衣服的領子、黑裙子的皺摺和我懶得整理的頭髮。當然忘不了，為了準備大專聯考，我們星期六下午放學後，留在學校啃書、去學校後面小吃店打牙祭，和偶爾擠進小小的新南陽電影院看電影的日子。

第一次大學聯考，我因為家裡經濟的關係，沒去念私立中原理工學院，她嫌屏東農專離家實在太遠，我們決定捲土重來，先是一起回母校「回鍋」一學期，再到南陽街補習班「補」了好一陣子。

放榜出來，她考上輔仁大學，我則進了全公費的師範大學。大學期間，我們很少見面，但在我準備出國前的婚禮上，文秀親自為我戴上一條漂亮的珍珠項鍊，讓我好窩心。

出國後，我們似乎斷了聯繫。直到一九九五年的某一天，我不記得是從哪個同學那裡得知她的電話號碼，我迫不及待地抓起電話筒，想給她一個驚喜。仍記得，當我每撥一個號碼時，右手食指都會不由自主地顫抖起來，畢竟我們實在是太久沒聯絡了。

一陣緊張的等待，電話那頭傳來的，竟然是文秀弟弟的聲音。他說姊姊因為腦癌晚期，已進入半昏迷狀態，我一時愣在那裡，腦筋一片混亂。模模糊糊地，我似乎只聽到文秀弟弟告訴他姊姊，我是她的高中同學，打電話來問候她……。

文秀已經過世三十多年。每當我想起我們那段青春美好、少年不識愁的時光，我會告訴自己，「珍惜曾經擁有」就足夠了。