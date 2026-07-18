近來，美國五角大樓接連公布有關「不明空中現象」（UAP）的影片與文字資料，這些現象其實就是過去人們津津樂道的「不明飛行物」（UFO）。相信的人將其視為熱門話題；不相信的人則嗤之以鼻，認為不過是官方刻意炒作，背後另有目的。每當看到相關新聞，我總會想起自己年輕時在中國擔任電視記者的一段特殊經歷，那是一次我親眼目睹並採訪報導的「不明飛行物」事件。

那天下午，我剛結束採訪返回電視台，正在三樓辦公室撰寫新聞稿，忽然接到一名報社同行的電話。他語氣急促地告訴我：「快看！天上出現飛碟了，就在你們電視台上空。」出於新聞工作者的敏感與職業本能，我立刻抓起攝影機衝下樓，來到院子裡抬頭搜尋天空。

剛開始並沒有發現什麼異樣，仔細觀察後，才隱約看到高空中有一個模糊的物體靜靜懸浮著，它反射著微弱的陽光，既看不清形狀，也無法判斷大小。我趕緊將攝影機調到最遠焦距進行拍攝，可惜當年的設備性能有限，解析度不高，鏡頭中只能勉強捕捉到一個圓形輪廓，至於細節則完全無法辨識。

那個「不明飛行物」就這樣悄無聲息地停留在空中，大約兩三個小時後才逐漸消失。有些人認為那只是高空氣象氣球，也有人堅持那絕非一般飛行器。

作為記者，我將整個事件整理成新聞，當晚就在新聞節目中播出，也引起不少觀眾討論。報導曝光後，當地民間飛碟研究會的一名負責人還特地來找我求證，仔細觀看我拍攝的原始畫面。

其實直到今天，我仍然無法斷定那究竟是不是飛碟。正因為無法確認其真實身分，所以稱它為「不明飛行物」或許才是最客觀、最恰當的說法。

說起來，我之所以對這類事件特別感興趣，與年輕時對飛碟的濃厚好奇心有很大關係。

那個年代，中國有一本非常受歡迎的科普刊物「飛碟探索」，每一期出版後，我幾乎都會第一時間閱讀。在我眼中，它既是科普雜誌，也像一本充滿想像力的科幻讀物。書中介紹的宇宙奧祕、外星文明以及各種飛碟目擊事件，極大地開拓了我的視野，也豐富了我的想像世界。

有一段時間，我甚至經常在夜晚走出家門，站在居民樓旁的空地上仰望星空，心裡默默呼喚著外星人，希望有一天能親眼看見飛碟從夜空中降臨。

當然，現在回想起來，如果外星人真的突然出現在我面前，我恐怕早已嚇得不知所措。這大概就是中國成語所說的「葉公好龍」吧，喜歡歸喜歡，真見到了未必能坦然面對。

我還記得曾讀過一本連環畫，名叫「飛碟之謎」，出版於上世紀七○年代末。其中寫道：「人們不斷發現這種神祕飛行物，僅美國目睹者就超過五百萬人。人們把這種怪物稱為『飛碟』，即UFO，世界各地因此掀起一股『飛碟熱』。」

四十多年過去了，關於飛碟的爭論從未停止。如今，美國政府接二連三公布各種不明空中現象資料，雖然距離真相仍有一段距離，但至少讓這個話題逐漸從傳說走向公開討論。

我想，對於飛碟、不明飛行物，甚至可能存在的外星文明，我們其實不必過度恐慌，而應該以平常心看待。即便宇宙中真的存在外星人，又能怎樣呢？如果他們擁有跨越星際的能力，其科技水準恐怕早已遠遠超越地球文明，我們既無力抗衡，也沒有必要杞人憂天。

更重要的是，我們不應該先入為主地將外星人視為「魔鬼」，至少到目前為止，並沒有任何確切證據顯示外星文明曾對地球造成威脅。倘若他們真的懷有惡意，以其可能擁有的科技力量，人類或許早已無法安然生活至今。

因此，與其恐懼未知，不如保持好奇；與其胡亂猜測，不如理性觀察。正如我父親常常告訴我的一句話：「該幹什麼，就去幹什麼。」無論天空中飛過的是飛碟、氣球，還是人類尚未了解的現象，地球上的我們，依然要好好生活，認真過好每一天。