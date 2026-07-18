拉薩八廓街的朝聖路，專供磕長頭的人使用，由花崗岩或青石板鋪成，年來歲去，路面被無數虔誠的心、手掌、膝蓋打磨得溫潤光滑。夕陽西下的時候，整條路泛出一種沉靜安然的暖金色光芒，溫婉纏綿，像一條流了千年的時光之河。

我在時光之河探尋八廓街的前世今生。在藏語中，「八廓」的意思是「中轉經道」。西元七世紀，藏王松贊幹布下令修建大昭寺，那時的中原皇帝是唐太宗李世民。大昭寺建成後，前來朝拜的信徒絡繹不絕，年復一年地繞寺行走，走出了一條環形的轉經之道，這便是八廓街的原始雛形。

遠道而來的朝聖者和商人愈來愈多，為安頓四方來客，十八座家族式建築次第而起，冬去春來，八廓街的誦經聲揉進了市井煙火。一條朝聖之路興旺了一座城，一座城圍著一座寺，城與寺相伴了一千三百年。

拉薩傍晚七、八點鐘的太陽依然有威力，不肯退場。我站在八廓街邊緣一棵老柳樹的濃蔭裡，靜看磕長頭的隊伍和來來往往的遊人。頭頂的這棵柳樹，枝繁葉茂，已有千年的樹齡，相傳是文成公主當年進藏時親手所植，藏地百姓視它為吉祥之物，尊稱一聲「唐柳」（見圖）。

唐柳二字，讓我想起萬里之外的日本奈良——唐招提寺裡，鑑真和尚東渡後傳經布道的地方，寺中蓮池夏日花開，也被人喚作「唐蓮」。一棵樹，一池蓮，隔著滄海與千年，都繫著同一個中華大唐，大唐文明的精神譜系源遠流長。

風從柳葉間穿過，細碎的葉子簌簌地響，我站在唐柳之下靜看人間百態。一名藏族老阿媽在叩拜的隊伍裡，她穿著陳舊質樸的袍子，邊角微微起毛。她虔誠地五體投地，額上已經結了厚繭，匍匐的身體似乎承載了一部經書。在她身後有個喇嘛，閉著眼，嘴裡念念有詞，陽光落在他們的身上，罩上一層安詳寧靜的光圈。

光圈之外，一個衣著華麗的姑娘猛然闖進我的視線，她身上的藏袍如此閃閃發光、靚麗修身，勾勒出她動人的曲線，一看就是改良的藏袍，適合擺拍藝術照；若是真正的藏族女子穿上它，怎麼可能去農地幹活或者騎馬放牧？

這漂亮的藏袍姑娘一步一俯地，磕得格外認真，只是奇了怪了，每磕三個頭，便會揚起臉來，朝右前方調整角度，也調整表情。我循著她的目光望去，一個扛著單反相機的墨鏡男人，鏡頭正對著藏袍姑娘，快門聲喀嚓喀嚓，響碎了夕光。藏袍姑娘的臉上畫了精緻的濃妝，長長的睫毛像黑色的刷子。

我心想，擺拍出來的視頻會放在抖音上博流量吧？這時候一個手拿相冊的女子朝我走來，問我要不要拍照，她有多套藏袍可供選用，還負責照片精修。我婉拒了，說之前照過了。她說今天的夕陽特別美，出片效果非常神聖。我說我不想要這樣的神聖，穿上修身藏袍，裝模作樣在地上磕頭。女子說：「這裡不會讓你白磕頭的，你如果一直磕到大昭寺大門口，可以省八十五元的門票。」

天下還有這樣的奇事？旁邊一個頭髮花白的遊客對我說，她早晨看見一個四十左右的鬍鬚男人，叩拜的動作特別誇張，嗖的一下，像一條飛魚滑在水面上，每次起身，兩眼亂轉，偷眼瞄大昭寺的側門，那裡面是售票處，一看就是混門票的。

遊客還說，只要混進那道門，就能省下幾頓飯錢。有的叩頭人，身上背了二維碼，若是遊客動了惻隱之心，便會給他們掃碼付錢。旁邊的保安看得明白，只是懶得驅趕，或許見識了太多的人間鬧劇。我後來才知道，如今監測系統發達，處處都要刷臉，在大昭寺冒充朝聖者混門票，不是那般容易過關。

鬧劇繼續在上演。我看見一個穿道袍的男人，長髮飄飄，叩了幾個頭便盤腿坐下，悠然自得地拿出自拍杆，對著螢幕喊道：「家人們，這就是西藏的磕長頭。來來來，看看他們的動作和表情。」於是虔誠的朝聖者成了他的背景板，我知道，他滿心期待的是流量，還有直播間的打賞聲。

不遠處走來一對藏族年輕夫婦，男人右手撚著一串磨得油亮的菩提，步履從容；路過煨桑爐時，女人從懷裡掏出青稞粉，撒入爐中，動作輕快，像微風掠過簷下的經幡。夕陽從大昭寺的飛簷切下，金色的光沿著鎏金的寶頂滑落，落在兩人的肩頭。

在他們的身後，一個穿藏袍的女孩正被攝影師擺弄。那袍子腰線玲瓏，領口堆砌著繁複的花飾，她手拿鋥亮的轉經筒，嘴角拉出微微一笑的弧度，在攝影師的指揮下變換造型：「轉經筒高一點，頭低一點，眼神要充滿虔誠，望向神聖的大昭寺。」

大昭寺前，真信徒依然將額頭一次次叩向石板，而擺拍者們繼續在鏡頭前變換眼神與嘴角弧度，他們並行在同一條路上，各走各的軌跡，互不打擾。八廓街就這般靜默無言，收容一切，收容千年信仰的匍匐與叩拜，也收容紅塵喧囂的流量與欲望。