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爸爸的徒弟阿進

Ryder
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阿進剛到我家工作時，小學畢業才一年。他的母親在他年幼時因病過世，父親迷上酒家女，原來小康的家庭為了酒家女散盡家財。家裡因此沒錢供給阿進繼續讀書，阿進只好到鞋廠來當爸爸的學徒。

阿進從小忠厚認真，三年七個月的學徒生活，吃苦耐勞，任勞任怨。每個農曆年後，爸爸都會牽著他的小手，帶他搭火車回南投老家。爸爸說，對於這個可憐又乖巧的孩子，總有股憐惜之心。

由於爸爸的學徒都住在我家隔壁，小時候，阿進經常和我聊天，也會送我生日禮物，好像哥哥對待小妹妹一樣。閒暇時，他勤於閱讀，非常認真上進。

阿進成了師傅之後，成為父親的左右手，負責管理並教導針車部（鞋面）的女工，由於按部就班，井然有序，女工們對他都非常信服。舊時代的人，人心格外純樸，坦白說，當時工廠裡的員工人人順服。

針車部裡年輕漂亮的女孩子很多，但或許因為民風淳樸，加上阿進不善言辭，無人與阿進傳出戀情。

阿進二十六歲時，我的母親介紹一個很乖巧的女孩子給他，兩人有些夫妻臉，阿進很喜歡她，半年後兩人就結婚了。爸爸的許多徒弟，都是由母親做媒成功結婚的。以前的時代，師父、師娘如父母，不只在工作上，連私生活也照顧。

阿進婚後，妻子在家相夫教子。父親的徒弟們結婚後，都讓妻子在家相夫教子，沒人出去工作。

阿進一直替父親工作，直到六十五歲時病逝於癌症。阿進的老婆不久也過世，留下兩個女兒，大女兒未婚，二女兒結婚生了三個孩子後，先生病逝；兩個女兒住在一起，互相照料，生活勉強過活。我經常提醒母親照顧阿進的子孫，因為阿進是如此的好。

精華 FAQ

  • 因為母親早逝，父親又把家產花在酒家女身上，原本小康的家庭因此破落，無力再供他繼續讀書，只能到鞋廠跟著作者的父親做學徒。

  • 阿進從學徒時期就吃苦耐勞、任勞任怨，做事忠厚認真；成師傅後又按部就班管理針車部女工，井然有序，深受員工信服，顯示他穩重可靠。

  • 阿進在母親撮合下與乖巧女子成婚，婚後妻子在家相夫教子，一生都替父親工作到65歲病逝。作者也持續提醒母親照顧其後代，顯示師徒情如家人。

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