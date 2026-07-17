有一次接到姊夫的電話，告訴我二姊大發脾氣，把花盆從二樓陽台摔到底下，要我去勸勸她。我開車趕過去，聽到二姊在廚房裡面大罵姊夫，把所有他以前的事情挑出來，一件一件數落；姊夫也不示弱，一樣一樣大吼反攻，二姊甚至把姊夫家裡人也拿出來做靶子攻擊。

我好不容易把二姊勸到臥房去，看到他們的兩個女兒都躲在自己房內不敢出聲。我問二姊到底什麼事要吵，她理直氣壯地說，她平日省吃儉用，每星期剪報紙的減價廣告，希望省個幾毛一塊，從來不買衣服用品給自己，但姊夫一買唱片就是二十塊，她當然要罵。

後來我到他們家次數漸多，才知道他們吵架是家常便飯，只是大小不同。摔花盆那次是很大的，其他時候一句話不對頭，兩三天就會有一小吵。

吵歸吵，兩人平日該做的事還是照做。姊夫家有三個兄弟姊妹，加上他父母，住得都不遠，逢年過節、生日慶祝都是在他們家過。我每次去他們家，除了在那裡吃好菜之外，二姊總是要我再帶些回去吃。做學生的日子，平日沒什麼好吃的，我看著一包包帶回家的美味，心裡很溫暖。

來美四年後，我克服諸多困難拿到碩士學位，準備和同時拿到博士的男友結婚。我們都是窮學生，沒什麼儀式，公證結婚就行，然後請一些好友同樂一番。二姊又自告奮勇為我做請客的點心，在我們小小的婚姻宿舍前的草地上，擺了一大桌糕點，好友們唱歌歡笑，給我們倆帶來很多祝福。

二姊屢次在我最需要的關鍵時刻幫我，但我有時和別的姊妹們談起二姊的熱情，卻不是每個人都欣賞。

有一次和另外一個姊姊談起二姊，她說雖然二姊也幫過她大忙，但因脾氣壞，她寧可不要她的幫忙。

我逐漸了解二姊的轉變。姊夫剛在美國成家時，日子很辛苦，念書沒有獎學金，都是靠他們兩人打工、省吃儉用度過。兩個孩子出生後，二姊上班又帶孩子，更沒有休息的時間。等到苦日子過去後，似乎年輕時的活潑開朗也隨青春消逝，再回不來了。

二姊下面是大哥和二哥，她幫助大哥在美國讀書，本來老爸是要大哥接下來幫二哥，然後他們再幫我，但大哥做不到，也不想承擔，於是二姊只有繼續一個一個幫下來。她自己生活也不容易，然而對需要幫忙的事從不推辭，她只是不善用婉言與人對話。

後來我搬到東岸，二姊仍住西岸，見面機會很少，只能通電話，一晃又是二十年過去。十年前接到壞消息，二姊檢查出罹患阿茲海默症和帕金森氏症，我去看她時，我們聊天，她還記得很多從前的事。兩年後更嚴重了，我去幫忙照顧，開始時大概因為興奮，還認得出我，過一天後就時記時忘。

然而，從最初發病到後來去世的五、六年裡，我沒聽到她說一句哀嘆的話，或埋怨周遭發生的事，包括因為失去平衡而常摔跤和摔斷手臂的痛苦。我問過她的情況，都說她從不抱怨自己的病，她說：「抱怨又怎麼樣呢？」

再後來，家裡的設備和人手都照顧不了她，姊夫沒法子，只有送她到專門的老人院。她心裡知道要離開家了，很害怕，但沒辦法，只有緊緊拉住床頭柱，不肯放手。

姊夫雖然和她吵了半輩子的架，對她的照顧卻是無微不至，二姊到老人院後，他每天必去看她。四年前她走了，然而現在每次提到二姊搬到老人院前拉住床頭柱的情景，和她發病時種種情況，姊夫還是忍不住唏噓落淚。

有時候想起二姊，我心裡總忍不住難過。是因為她一生對人熱情，卻因脾氣不好而討人不喜？還是因為她的病症奪走她晚年原可享的清福？二姊在我成長過程中，總是在我需要時助我一臂之力。

對我而言，我寧願有人在我需要時伸出援手，事完後再處理因脾氣引起的衝突，也不願在需要時沒有人幫助。二姊的熱情，使她的一生像天際光芒閃耀的星星，常常照亮我的旅途。做人能做到這樣，我覺得就已經不錯了。（下）