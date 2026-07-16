談起一九八四年洛杉磯 第二十三屆夏季奧林匹克運動會，今年已六十九歲的世界日報洛杉磯分社退休記者胡清揚就顯得格外興奮。時隔四十二年之久，但她對當年的採訪軼事仍歷歷在目，像數家珍似地回憶起當年堅守第一線採訪的「奧運 故事」。

第二十三屆奧運從一九八四年七月二十八日至八月十二日在美國洛杉磯舉行。當年芳齡才二十七歲的胡清揚已是洛杉磯中報記者。「適逢吉時良日，百年難遇」的奧運在洛杉磯盛大舉行，這對剛入行不久的她來說，既是機遇，也是挑戰。

胡清揚說：「二○二四巴黎奧運 ，拜科技進步，所有賽事統統電子化。成績快速出爐，世界紀錄一再被打破，記者們不必東奔西跑，詳實數據盡入掌中。比起四十二年前採訪洛杉磯奧運，那時採訪、傳遞新聞真的好辛苦。」

胡清揚說：「當年沒有電腦，也沒有手機，只有一個呼叫器（Beeper），當天的新聞和照片全靠兩條腿到現場『跑』出來的。洛杉磯幅員廣大，只能透過公用電話報新聞稿，開車回到報社再沖洗照片，天天早出晚歸，返抵家門往往是三更半夜了。」

胡清揚和師大體育系高材生應詩澄負責採訪奧運開幕典禮，胡清揚主跑田徑和女子排球。前者賽場在洛杉磯東郊Mt. San Antonio College田徑場，後者在洛杉磯海邊城市Long Beach體育館，兩地距離報社車程逾一小時，來回就是兩個多小時。盛夏頂著華氏近百度高溫，背著攝影器材，人也曬成烏黑，其辛苦可想而知。

胡清揚回憶說：「中美女排金牌爭奪戰那一晚，賽場湧入數千華人替中國隊加油，大家用呼喊、用力踏腳的方式助陣，那聲勢比台灣歌手阿妹拉斯維加斯演唱會上粉絲喝采聲更驚人。當中國女排獲勝那一刻，整個體育館快被震翻了。」

一九八四洛杉磯奧運也是中國大陸首次派出代表團與採訪團參加，背負著國家榮譽，他們壓力巨大。中國大陸採訪團陣容龐大，新華社攝影記者竟然把胡清揚也當成「新聞人物」，特別為她拍了一張工作照，也留下珍貴影像（見圖）。美國華文媒體記者單打獨鬥跑奧運，令他們印象深刻，刮目相看。

當中國射擊選手許海峰榮獲第一面金牌，中國實現了奧運零的突破，全美僑胞非常興奮，尤其是百年來飽受美國排華法案所苦的老僑，更是激動落淚。

一九八四年洛杉磯奧運還改變了僑界對中國大陸的立場，老僑們特別在洛杉磯市中心地標酒店Bonaventure Hotel舉行「熱烈慶祝中國奧運健兒勝利千人聯歡大會」，胡清揚至今仍珍藏著「中國體育代表團名錄」和「洛杉磯各界華人歡迎中國奧運會代表團大會節目單」，封面上還留有中國健兒的親筆簽名，李寧、郎平、周繼紅、馬燕紅、樓雲、李月久、梁艷、周曉蘭等都留下他們的親筆簽名。

一九八八年三月，時任世界日報洛杉磯分社社長唐達聰慧眼識英雄，便把胡清揚從中報「挖角」至世界日報當記者，她一做竟做了三十二年。

九○年代初，我與胡清揚在洛杉磯跑新聞相識。當年我在「天天日報」任記者，我們常在採訪活動中碰面，久而久之，便成為很好的「老記友」。

三十多年來，我覺得胡清揚是個道地的「媒體人」。一九七九年六月，她從台灣政大新聞系畢業，隨即進入加州大學洛杉磯分校（UCLA）影劇學院攻讀電影電視製作MFA學位，一九八三年取得學位後曾回台在「華視新聞雜誌」擔任執行製作。

之後，她從中報轉入世界日報當記者，她從記者到採訪組副主任、撰述委員、編務委員，參與了南加州重大新聞事件的報導。一九九八年至二○○九年，她負責跑好萊塢、奧斯卡金像獎頒獎和中港台影藝新聞，見證了華語電影打入好萊塢的高光時刻，她在洛杉磯華文媒體留下深深的腳印。

二○二○年新冠疫情爆發，她當即決定提早從世界日報退休回台，照顧年邁雙親。當年，我送了一幅對聯給她：「清暢文章，三十二年風雨無阻；揚宣正氣，紀錄洛城故事留名。」

二○二八洛杉磯奧運將接棒登場，胡清揚有個心願，她期望屆時還有機會徹夜收看轉播，向親朋好友送上場外即時報導，「老嫗伏櫪，志在千里」。