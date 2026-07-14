透過落地窗，我見到屋外高掛的艷陽，竟想起家鄉那種與陽光有關的美味食材——辣椒醬。

我出生在南台灣的小鎮「岡山」，自幼最熟悉的就是艷陽高照，後來才知道如此的日照竟成就了一種紅遍世界的美味食材——辣椒醬。

記憶中的辣椒醬，是廚房中與醬油、鹽及醋並列的調味料，但卻不知這辣椒醬竟與日日晴朗的日照有關。直到念初中時，我才聽一名在醬料廠工作的鄰居伯母說道：原來製作辣椒醬的靈魂「豆瓣醬」中的豆子，被手工搓揉後，需在太陽下曬足三個月，自然發酵後才能製作成可口的醬料，我的出生地就享有這份不間斷的日照優勢。

記憶的匣子緩緩開啟，只記得早期家中的辣椒醬是散裝的，家附近的菜市場總有賣醬料的攤販，只是我已不記得在沒有塑膠袋的時代，我是如何去買這辣椒醬的。最深刻的印象是，我就讀的小學有提供營養早餐，除牛奶、麥片粥外，還有饅頭。在果醬還是奢侈食品的年頭，同學會帶些辣椒醬抹在饅頭，這種創意又刺激的吃法，是我對辣椒醬難忘的印象之一。

後來得知，鄰村那名製作辣椒醬的老伯來自四川，利用了小鎮充足的日照，研製出他熟悉的家鄉辣椒醬，由少量散裝開始售賣，逐漸發展成自訂廠牌的瓶裝販售。如今這醬料的美味已成為小鎮的招牌，紅遍世界。

因著這份地利之便，使我自幼就愛上辣味，只是初有瓶裝辣椒醬時價格較高，我們偶爾吃些，除了加在炒菜中，也常用以烹煮紅燒牛肉，香噴噴的辣味紅燒牛肉麵，也為我成長的身體打下厚實的基礎。

念高中時我是通勤學子，每日騎腳踏車到車站趕汽車或火車，我寄存腳踏車的店鋪也出售各種瓶裝辣椒醬，每次走出車站，我就隨著空氣中那股淡淡的辣椒醬味去取腳踏車。漸漸地，辣椒醬的香味竟成為引導我返家的好味道。

在台灣生活的數十年中，每日三餐不缺辣椒醬，它如我生活中的油、鹽、醬、醋、茶一般普通。誰知，我在不惑之年移民美國，一頭住進少有東方人的俄亥俄州一個名叫Enon的小鎮，食材的改變愁煞我這美食主義者，當時最令我懷念的食材，就是家鄉的辣椒醬。

當地的辣醬偏酸還略帶甜味，使我愈發思念以往隨處可買到的家鄉辣椒醬，味覺的失落似乎也引發了我的思鄉情懷。尤其俄州冬季的皚皚白雪，更讓我懷念家鄉的晴朗日照。這兩種失落情懷幾乎使我患上憂鬱症。

幸好，不久外子打聽到離家車程約一小時的大城市辛辛那提有家東方超市，在店裡我見到久違的家鄉辣椒醬，於是，美味可口的辣炒回鍋肉、辣味牛肉麵，甚至濃濃香味水餃旁的沾料中，伴著令人垂涎的家鄉味辣椒醬，再度出現在我家的餐桌上。它滿足我口腹之欲的同時，也撫平了無法忽視的鄉愁。

不久，我們搬離那小鎮，來到南方這座有許多華人的大城市達拉斯。自此，家鄉味的辣椒醬又回到我廚房的調味料品中，滿足了我對家鄉味的懷念。同時，屋外總是艷陽高照的好天氣，也逐漸治癒我的思鄉病。

眨眨有些酸澀的雙眼，我的思緒繼續飄向遙遠的家鄉。最早且深刻的記憶是後院外的大榕樹，它是全村的保護傘，為我們遮風擋雨，更是炎炎夏日中的天然風扇，孩子們也練就輕鬆爬樹的好身手。隔著一條窄窄的村道，有座防空洞，也是村裡娃兒們玩捉迷藏的好場所。

只可惜兩處好玩的寶地，被拆除後改建成房舍，陽光依舊高照的家鄉，美好的兒時玩樂處只能深藏在我記憶深處。

我常想，現代人手機不離身，遇到精采鏡頭，掏出手機就「拍照留念」，而我對家鄉的懷念雖沒有「拍照留念」，卻有著深印腦海的記憶。至於家鄉那份美味食材辣椒醬的好味道，彷彿已「長」在我記憶中。隨著年齡增長，我心中那股造就於陽光下的家鄉味，與綿長的懷鄉情結從不衰老。