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三拒名人堂(上)

王治國
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名人堂（Hall of Fame），是用來指代各專業、各領域為表彰其最傑出貢獻者而設立的榮譽機構。我們現在熟知的各類名人堂，其概念源頭都是「美國偉人名人堂」。有趣的是，我對此堂非常熟悉，因為它就在我讀研的紐約市大校園裡，它是一座建於一九○一年的半圓形柱廊建築，作為歷史上第一個「名人堂」，它為後世無數的專業名人堂奠定了模式。

我的姊姊和姊夫在上世紀抗戰期間，同是四川重慶沙坪壩中央工專的新鮮人，雖不同科，沒有互動，但彼此都略聞其名。不意遠到台灣之後，又在台北工專重逢，姊是電機科的插班生，而他卻是實驗室的助理。

姊夫個性豪邁，放蕩不羈，每逢周末必定邀約校友聚餐，平時也喜歡呼朋喚友宵夜，極盡享樂。但在姊姊率直地勸導和鼓勵下，毅然收斂，重拾書本，並且如願在翌年考進海軍機械學校四十三年班，全台唯一的造船系。

這系素質很高，他班上就有幾名是放棄台大而來的，例如後來和榮獲諾貝爾獎的原子科學家楊振寧共同做研究的郭子斯、得到雙料博士的譚江龍、伍法岳教授、中山科學研究院原子爐主持人方完成，以及唯一僑生蔡祖棠。

姊夫畢業後，被分發到左營海軍造船廠，旋即和我姊姊完婚。姊姊當時是高雄港務局的電機幫工程司；姊夫的顯著表現是，替高雄港務局設計了一艘往返高雄和旗津的千噸渡輪「民享號」，此外，也曾考取中山獎學金的留德組，不過由於其負面的影響，改變了他的一生。

其來龍去脈是這樣的：正當姊夫興沖沖地把這留德訊息上報時，不料卻被上司刁難，理由是沒事前報備，雖然再三請求通融補辦手續，最終仍被堅拒。他心灰意冷，衝冠一怒，趁隙褪去那一身筆挺雪白、傾倒無數女生的軍服。

退伍之後，姊夫考進台灣造船公司。兩年後，工作於紐約一家造船公司的蔡祖棠來電，詢問姊夫有否意願赴美，因為該公司正在招聘造船工程師。姊夫因留學心切，立即答允。

據我推測，除了在海軍造船廠成績優良、在台灣造船公司表現突出，當初獨立設計的那艘「民享號」渡輪，才是他走上赴美康莊大道最得力的推手。

工作之餘，姊夫在紐約PIT和NYU，先後得到應用力學和土木工程兩個碩士學位，這兩門偏重力學和結構的知識，對他不啻如虎添翼。

至於續之的PhD，則因那部他力求盡善盡美的論文而延宕。

五年後，姊夫跳槽到美國造船界的最高殿堂——美國驗船協會（American Bureau of Shipping，縮寫為ABS）。

此會又名船級社，它成立於一八六二年，非政府組織，主要致力於公共利益和客戶需求服務，透過開發和驗證海洋相關設施的設計、建造和操作標準，保護人命、財產和自然環境的安全。

ABS開發了大量的船舶製造和分類規則，涵蓋了包括離岸移動鑽井平台、採礦船、水泥船以及精密科研船在內的幾乎所有類型船舶，尤為突出的是，還開展了美國海軍中小型戰鬥艦和軍輔艦的檢驗業務。

驗船師的監督是一個貫穿船舶全生命周期的嚴密過程，主要分為兩大環節：首先是辦公室內的圖紙審核，也就是審核驗船師在紙面上「建造」一次船，確保設計安全；然後交給現場驗船師，作實地檢驗，「盯著」技術人員把船造出來，確保每一步都符合設計的要求，最終由ABS頒發給船商合格航行證書。（上）

精華 FAQ

  • 作者先說明名人堂的概念源頭，並以校園內的美國偉人名人堂為例，帶出全文主題與個人回憶的連結，也為後文姊夫的奮鬥歷程鋪陳背景。

  • 姊夫原本豪邁放蕩，後在姊姊勸導下用功讀書，考入海軍機械學校造船系；因留德申請受阻而退伍轉業，最終赴美進入造船界發展。

  • 他先在紐約的PIT與NYU取得應用力學、土木工程兩個碩士學位，之後跳槽到ABS任職，投入船舶規範、圖紙審核與現場驗船等工作。

諾貝爾獎 紐約市

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