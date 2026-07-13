現在回想，髮小對我的青春著實影響深遠。她心大灑脫看得開，對事拿得起、放得下，和她在一起，我學會了放鬆自己，享受生活，從這個角度來講，髮小對我來說可謂良師益友。

大學畢業以後，我們倆的人生軌跡不再處處重合，她留在北京定居發展，我則出國選擇安居異鄉，但我們倆的情誼並沒有因此斷絕。我結婚領證之後，第一個通知的不是父母，而是髮小。她來美國生孩子，也是我攜家帶口驅車五百公里去看望照顧。我倆互為對方女兒乾媽，雖然相隔萬里，依然情誼不斷。

記得二○一二年我生老二之後，一段時間產後抑鬱很嚴重，猶豫再三告訴了當時還在國內的髮小。她的第一反應就是：「你堅持一下，我馬上飛過去陪你一段時間。」讓我瞬間感動淚目。

人之相識，貴在相知；人之相知，貴在知心。人生有君子之交，有酒肉朋友，難得是二者重合為一人，且一直不離不棄，伴我左右。

去年髮小攜女來美，我們趁機去墨西哥 一起遊玩度假。在度假村裡，我拿一杯啤酒，髮小端一杯瑪格麗特，兩人邊喝邊聊、邊看泳池的帥哥美女。我問髮小：「你還記得那年送我的『笑傲江湖』嗎？」髮小點點頭，我感慨：「我一直留著那套書，直到現在。」

當年髮小送它做禮物的時候，一定想不到那本書會陪我考上清華，和她在北京見面；陪我去賓夕法尼亞州求學，同她到湖邊釣魚；陪我定居加州灣區，等她來納巴紅酒鄉一起品冰酒、洛杉磯一起玩過山車。今天居然還能看到：我們倆在墨西哥灣的海浪邊開懷暢飲、指點人生、笑傲江湖。

人生如旅程，在每一段經歷中，可能都會結識不同的朋友，擁有不一樣的東西，但大多數朋友在下一個人生拐角處就各奔東西，而相當多曾經擁有的也是扔了又換、去了又來。我何其幸運，有一書一友，看見我的過去、見證我的成長、陪伴我的未來。於我而言，這真是人生最寶貴的禮物和最珍惜的情誼。