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笑傲江湖(下)

左宜
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現在回想，髮小對我的青春著實影響深遠。她心大灑脫看得開，對事拿得起、放得下，和她在一起，我學會了放鬆自己，享受生活，從這個角度來講，髮小對我來說可謂良師益友。

大學畢業以後，我們倆的人生軌跡不再處處重合，她留在北京定居發展，我則出國選擇安居異鄉，但我們倆的情誼並沒有因此斷絕。我結婚領證之後，第一個通知的不是父母，而是髮小。她來美國生孩子，也是我攜家帶口驅車五百公里去看望照顧。我倆互為對方女兒乾媽，雖然相隔萬里，依然情誼不斷。

記得二○一二年我生老二之後，一段時間產後抑鬱很嚴重，猶豫再三告訴了當時還在國內的髮小。她的第一反應就是：「你堅持一下，我馬上飛過去陪你一段時間。」讓我瞬間感動淚目。

人之相識，貴在相知；人之相知，貴在知心。人生有君子之交，有酒肉朋友，難得是二者重合為一人，且一直不離不棄，伴我左右。

去年髮小攜女來美，我們趁機去墨西哥一起遊玩度假。在度假村裡，我拿一杯啤酒，髮小端一杯瑪格麗特，兩人邊喝邊聊、邊看泳池的帥哥美女。我問髮小：「你還記得那年送我的『笑傲江湖』嗎？」髮小點點頭，我感慨：「我一直留著那套書，直到現在。」

當年髮小送它做禮物的時候，一定想不到那本書會陪我考上清華，和她在北京見面；陪我去賓夕法尼亞州求學，同她到湖邊釣魚；陪我定居加州灣區，等她來納巴紅酒鄉一起品冰酒、洛杉磯一起玩過山車。今天居然還能看到：我們倆在墨西哥灣的海浪邊開懷暢飲、指點人生、笑傲江湖。

人生如旅程，在每一段經歷中，可能都會結識不同的朋友，擁有不一樣的東西，但大多數朋友在下一個人生拐角處就各奔東西，而相當多曾經擁有的也是扔了又換、去了又來。我何其幸運，有一書一友，看見我的過去、見證我的成長、陪伴我的未來。於我而言，這真是人生最寶貴的禮物和最珍惜的情誼。

精華 FAQ

  • 她心大灑脫、拿得起放得下，讓作者學會放鬆自己、享受生活，也在成長過程中成為作者重要的良師益友與精神支柱。

  • 作者結婚先通知髮小，對方來美生子時也親自探望，彼此還互為女兒乾媽；即使相隔萬里，仍持續互相關心與支持。

  • 這套書不只是一份禮物，更陪作者考上清華、赴美求學、定居加州，並見證與髮小多次重逢，象徵成長與友情的延續。

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