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不點名的風紀股長

姚遙崤
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在台灣讀過中學的人們都會記得，每學年第一學期開學時，班上都要選舉幹部。班長是首席領導，主要負責代表班上和老師們及校方溝通；副班長則協助班長，以及在班長缺席時代理其職務。另外的幹部則是學藝股長、財務股長、服務股長和風紀股長。

學藝股長的職責是負責每學期一次的壁報比賽編製；財務股長負責班上收費、繳費事宜；服務股長管理班上所需要的服務事項，如分派值日生掃地、抬便當等事；風紀股長主要是負責點名、記錄同學們的缺席以及遲到、早退，報告給學校，是每個同學操行分數的基礎。

我當時讀的中學是台灣師範大學附屬中學，因為校風極為自由，調皮搗蛋的學生相當多。高中三年級開學的時候，班上照例選舉幹部，大概是由於青年反叛心理，同學們推舉了一名時常在班上搗蛋、擾亂秩序的同學當風紀股長。這名同學在選舉完畢後走上講台，出人意料地當眾宣布，大家都是高三的學生，每個人都應該有相當的自制力，因此他決定全年不點名。

這下子全班同學高興地拍手大叫歡呼，在旁邊督導的班導師氣得臉色鐵青，一把拉住這名同學要帶他去訓導處處罰，走到半路，導師的氣消了，放了這名同學回去。自此以後，這個風紀股長真的實現諾言不點名，於是整個學期班上沒有人被記錄缺席或遲到，達到人人全勤的狀況。

更好笑的是，班上有一名同學每天早上升旗典禮的時候，都由校門口直接跑到操場加入已經排好隊的同學們，遲到是家常便飯的事。到第二學期開學典禮時，校長頒發全勤獎狀，由這名父親是家長會會長的同學代表全班上台領獎。這件事立即傳為學校裡的笑談，連他的家人都很難相信他居然也會全勤。

夜路走多了終究會遇到鬼。第二學期過半的時候，班上有另一名同學因為風紀股長不點名，竟然去台北電信局找了一個工作，不來學校上課。有一次兩名老師閒聊，說好久沒見到這個同學，不知道他是不是生了重病或者退了學？班上的同學們雖然時常溜課，可是偶爾還是會出現一下，不會一直沒上課。

恰好此時訓導主任從旁邊走過，聽到兩名老師的談話，就去查看了一下紀錄，發現沒有這名同學缺席的事實，再仔細調查之後才發現整個事件的全貌，於是校方準備將風紀股長和這名上班的同學兩人一起退學。但是，由於某個同學的有力家長向校長求情協調，校方最後將兩人記兩大過、兩小過，也就是留校察看而結案。

至於這名風紀股長同學，終究因為缺席體育課太多，被體育老師給了不及格。當時師大附中的規定，體育不及格的話不能升級或畢業，於是這名創下校方紀錄、不點名的風紀股長還是自食其果，留了一級，也成為學校裡因為體育不及格而留級的第一人。

精華 FAQ

  • 風紀股長主要負責點名，記錄同學缺席、遲到與早退，並向學校回報，是操行成績的重要依據，因此在班級管理中相當關鍵。

  • 因為那名同學在當選後公開宣布全年不點名，等於讓大家免於被記錄缺勤，對常愛搗蛋的高三學生來說，這個決定自然立刻獲得熱烈支持。

  • 雖然他創下不點名紀錄，卻也因缺席體育課太多而被打不及格，依校規無法升級或畢業，最後留了一級，成為學校首位因體育不及格留級的人。

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