去年九月十六日聽到八十九歲的電影明星勞勃瑞福（Robert Redford）去世的消息，著實讓我傷感一番，傷心我熟悉的影星幾乎消失殆盡。

我從小愛看電影，是影迷。父親工作單位每逢夏日周末，會在園區草坪搭上白色大銀幕放映電影娛樂職員和家屬。因為工作處和美方機構合作，他們常提供些西方影片，因此我看了不少美國的老片子，最早接觸而且印象特別深刻的電影是費雯麗（Vivien Leigh）主演的「魂斷藍橋」（Waterloo Bridge），主角的演技和淒美的劇情看得我不停地擦眼淚。

上學時，我還會溜課到學校附近戲院看場電影，迷上了不少美國好萊塢 俊男美女影星。

勞勃瑞福是我喜歡的影星之一，後來見他遠離繁市，選擇定居猶他州 寧靜偏遠鄉間，守護大自然，致力於環保，成立「日舞電影節」，給予從事獨立影藝界新人創業的機會和環境，對他產生了敬意，更何況猶他州曾經是我度過留學生涯、特別偏愛的地方。再後來看他曾經俊美斯文的臉龐隨著歲月的流逝，漸漸地布滿皺紋，美顏盡失，對他又多了一份莫名的親切之感，再完美的容貌也會和我們普通人面貌一樣老去。

現住在加州 核桃溪（Walnut Creek）退休社區，內有一可容一百五十五個座位的小型戲院，建築設計典雅，周四和周五固定放映新年度的影片，周六是經典老片，周日喜劇片。社區內各類社團分別在周一到周三選放不同主題的電影或紀錄片，比如歌劇俱樂部會每月一次播演歌劇，藝術社團放映畫家的生平傳記，如「梵谷傳」，電腦社選放電腦發展故事等等，幾乎日日有電影可看。

從家沿著樹木花草走路去看場電影，成了我退休後的正務。許多專題的紀錄片令我增加了新知識，既是娛樂也是教育。

這一陣子看的多部評價很高的新電影，往往因為劇中人台詞對話速度超快，聽起來很費力，而且劇情打打殺殺，充滿情色暴力，一面看一面覺得自己已然落伍，不懂這個世界了。

倒是周六的經典電影，我能重溫年輕時看過的舊影片，看時依然會被劇情感動得唏噓不已，比如一九五○和一九六○年代的電影：「天涯何處無芳草」（Splendor in the Grass）、「羅馬假期」（Roman Holiday）、「養子不教誰之過」（Rebel Without a Cause）、「慾望街車」（A Streetcar Named Desire）、「梅岡城故事」（To Kill a Mockingbird）、「蓬門碧玉紅顏淚」（This Property Is Condemned）等，百看不厭，終生身難忘。

前幾天女兒一家來相聚，閒談間，十八歲的外孫女問：「婆婆，妳愛看電影，妳喜歡哪個演員？」我興奮地回說：「我迷死保羅紐曼（Paul Newman）、詹姆斯狄恩（James Dean）、娜塔莉伍德（Natalie Wood）還有……。」還未講完，外孫女望著我：「Huh？」一臉茫然。我熟悉的年代和人物已成過去。