天亮後吃了早飯，我立即趕到姑媽家，把夜裡發生的事情告訴他們，詢問這坦白認罪書該如何著手。姑父似乎已經是輕車熟路，很快跟我講了他自己和二伯父的情況，整理了幾條；我再在前面加上毛主席語錄，後面自戴幾個認罪的高帽子，兩頁紙的坦白認罪書方才成型。

回到家中，已是中午，一邊把寫就的東西給奶奶看，一邊忍不住抱怨了一句：「唉，怎麼他們都為國民黨 做事呢？」那時哪裡想得到，國統區的人們不為執政的國民黨做事，何處謀生。

奶奶正色說：「毛主席和蔣介石爭天下，只不過是毛主席贏了而已。」我嚇得「噌」地一下跳起來，衝到門口，拉開房門，看看左右無人，方才放下心來。單單她把毛與蔣並列而言，就夠「反動」的了。

關上門後，我壓低聲音對奶奶說：「妳怎麼能這麼說呢？毛主席領導的是解放人民的革命大業，不是爭天下。你千萬不能這樣在外面說，那就是現行反革命了。」奶奶看我緊張得不行，沉著臉，皺了皺眉頭，表示不以為然，但也不再多說什麼了。

而我，卻在驚嚇中記住了她的話，驀然間明白了，在她的心目中，「成王敗寇」，毛蔣之爭與歷史上的農民起義改朝換代毫無差別，而伯父和姑父，不過是「兩軍相爭，各為其主」而已。唉，我暗中扼腕：奶奶跟著我讀了那麼多一九四九年以後出版的革命書籍，居然會這樣想。

震驚之餘，她的看法成為我人生中的第一個「一家之言」，似乎她用毛筆，蘸著濃濃的黑墨，在我那經受紅色教育的心版上塗抹了兩個大大的黑XX，我不欲亦不敢接受如此的塗抹，卻永生難以忘懷。當年未曾料到：隨著年齡的增長，我發現奶奶才是真諳世事、真懂政治，而被洗腦的我，不過是以統治者的思想為自己的思想罷了。

那天下午，我找到了居委會主任，一個滿臉橫肉的中年婦女。當她知道我是誰之後，露出了滿臉的鄙夷和不屑，冷冷地說：「寫好了嗎？」「寫好了。」「拿來！」一聲斷喝，居高臨下地命令。

無辜的我，為了莫須有的罪，交這麼一份自我作踐的坦白認罪書，本來就感到壓抑，此刻更是覺得受到奇恥大辱，真希望我能夠把手中的認罪書摔給她，然後昂首挺胸，轉身離去。然而我不能，我必須忍著，為了我的奶奶。我壓制住心底的波瀾，表面上平靜地把那份坦白認罪書交給她。我等在那裡，看著她讀完。只聽她鼻子「哼」了一聲，沒有看我，只是冷冷地說：「妳可以走了。」

我走了，把這份屈辱深深地埋在心底。從那一天起，我覺得我真的長大了，我再也不是小孩子了，十二歲的我竟然做成了一件保護奶奶的事情。那一天，我下定決心，從今往後，要把我的奶奶藏在身後，由我在前面遮風擋雨。多麼慶幸，我們有這些善良的鄰居，在那暗無天日的十年文革中，生活因為有這些人才充滿希望。（下）