另一種出乎我意料之外的是鮮魚糊湯粉，那家店是好評店，門前也是排隊。我們看到大部分排隊的人拿到食物後，會找一個臨街的小塑料凳子坐下，將碗又放在另一個高的凳子上開始就餐。整個大成路的兩邊，臨街的人行道上都布滿了這兩種塑料凳子，食客也都喜歡這樣就食，這成了一種在其他大城市中難得一見的風景（見圖）。

我們瞥見室內卻有空位子，於是就入內就坐，再招呼老闆下單，奇怪的是老闆和外面排隊的食客都無異議，於是我們就優先吃上了鮮魚糊湯粉。真想不到這種像漿糊一樣的食物，會如此美味。原來這種湯粉先用河鯽魚熬湯，再將出鍋的米粉條放入魚湯糊中，屆時再拌入剛出鍋的碎油條，其鮮、其香，不由得直呼其美。

熱乾麵是我不得不提的第三種早點。拌麵，在上海是一種極其普通的麵食，每個家庭都會操作，去菜場買些麵條，水開後放入麵條，十分鐘後，挑起一根麵條試吃一下是否軟爛，然後撈出麵條，盛入碗裡，注入醬油、麻油、醋，有時還可加入一點XO醬等什麼。

現在我在武漢 的小店中，看到店主人幾乎和我們上海人同樣的程序操作，麵端上來後，咦，為什麼吃起來就有點不一樣？這個熱乾麵就是好吃上口，相比上海的拌麵，它更勝一籌。

除了早點，我們午、晚餐也是有選擇、有目的去就餐。可以說幾乎百分之九十的武漢餐廳都有一道菜，那就是筒骨藕湯。這個湯對上海人來說很陌生，但又有些面熟，因為上海人也喜歡吃藕，最有名的就是糖藕，就是在藕的空洞中塞進糯米，然後用文火煮，水中放點糖，常常要煮五、六個小時，到時候入口的藕片又香又糯。

武漢人聰明，武漢湖澤環繞，藕太普遍了，藕借助筒骨的鮮美，兩、三個小時就完成了作業。吃了好幾家店的這個湯，個個鮮美，讓我愛上了它。我們家老二回上海的第二天，就開煮筒骨藕湯。

鯿魚在上海常食魚單中地位不高，想不到武漢人將牠改名為武昌魚。我們也試食武昌魚，又想不到牠的口味會如此鮮美，讓我在心裡懷疑，會不會這裡的鯿魚和上海的鯿魚不同種？

六月十五日我們坐高鐵回上海，想不到第二天爆出個大新聞：中國汽車科技界大名人雷軍六月十五日也去光臨大成路的過早店。中國國內的網路上，甚至美國的世界日報也報導此消息，還有街邊塑料凳的照片。看來我們算不算和雷軍是所吃略同的夥伴？

當然我還要談談武漢人「過早」一詞的來歷。據考證，在清道光年間葉調元作的「漢口竹枝詞」中說：「小家婦女學豪門，睡到晨時醒夢魂。且慢梳頭先過早，糍粑油餃一齊吞。」武漢是九省通衢，明清時期武漢的碼頭工人極多，為生活所迫，必須起得早，趕緊墊肚上工，由此產生了「過早」一詞。「過」字先口語化，帶有緊迫、快捷含義，逐漸普及，影響大眾，直至今日登堂入室，成了正宗詞彙。（下）