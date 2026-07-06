許多人都曾聽聞過「安妮日記」（The Diary of Anne Frank），它敘述猶太 少女安妮與一家人躲藏在一個小閣樓裡，以避納粹 的追捕。那段時間她所寫的日記，後來被發現而舉世聞名，甚至在美國的高中被列為一本必讀書。

但是比較少人接觸到另外一本驚心動魄的自傳，叫做「密室」（The Hiding Place）。這本書是由柯麗．滕．布（Corrie ten Boom）所寫，中文名譯為彭柯麗，記述滕．布一家為了拯救被納粹蓋世太保追捕的猶太人，將他們藏在家中的密室裡，最終付上生命代價，只有柯麗一人生還。

我曾經聽過這本書，卻不曾仔細閱讀。直到有一天，我任教的學校邀請一名講員做專題演講，我才第一次聽見這段故事。講員名叫艾倫．K．史坦普斯（Ellen de Kroon Stamps），她曾是柯麗近十年的隨身助理，照顧她、陪伴她走遍世界各地傳講當年的往事。

柯麗成長在荷蘭哈林一個虔誠的基督徒家庭，她的父親卡斯帕是一名鐘表匠，一家人住在鐘表店樓上。這個家庭以敬虔著稱，經常幫助窮人，也對當年顛沛流離的猶太人特別關懷。

一九四○年，德軍占領荷蘭後，猶太人遭到迫害，滕．布一家出於信仰與良知，決定以鐘表店的住家掩護那些被追捕的人。隨著危險加劇，反納粹地下組織在柯麗的房間裡闢了一間祕密小房間，藏在假牆後面，房間小得像衣櫥，只能站著，可容納六人。每當有搜查時，屋內的祕密警鳴器一響，躲藏者必須在短短一分鐘內躲進密室。多年來，他們透過這個家與地下網絡，幫助了約八百名猶太人死裡逃生。

一九四四年二月，一名荷蘭通報者向納粹洩密，蓋世太保突襲了他們的家，儘管密室裡躲著六個猶太人，納粹卻沒有發現，這六人後來成功獲救。然而，滕．布家族與相關人士共三十五人遭逮捕，八十四歲的父親卡斯帕被關進監獄，十天後去世。

柯麗和姊姊貝絲則被送往拉文斯布呂克集中營，在那裡，飢餓、疾病與死亡無處不在，但兩姊妹仍祕密傳閱聖經，向囚犯分享信仰與盼望。貝絲身體一向比較羸弱，在集中營冰天雪地長時間勞動，不堪折磨下，在營中病逝，臨終前告訴柯麗兩句話：「沒有一個深淵，能深過上帝的愛。」「上帝會給我們愛，讓我們能夠饒恕仇敵。」

不久後，柯麗因一項文書錯誤被意外釋放，僅一周後，同年齡的女囚全被送進毒氣室。她相信她能活下來不是偶然，戰後，柯麗走遍六十多個國家，傳講上帝的愛與饒恕。最令人感動的是，她曾在一場聚會中面對面遇見曾在集中營虐待她們兩姊妹的守衛，經過內心的掙扎，她淚如雨下，當場選擇饒恕對方。這份超越人性的饒恕，讓她成為無數人的鼓勵。

艾倫演講時，並不是單單介紹一本書，而是親身見證一名經歷大屠殺的倖存者如何把苦難化為饒恕。在演講中，她還提到一件令人難忘的物品——滕．布家的老鐘。那是一座有一百五十年歷史的荷蘭弗里斯蘭鐘，掛在卡斯帕的鐘表店中，卡斯帕常對柯麗說：「不要讓這座鐘停下來。」這句話象徵著信仰不能中斷，要代代相傳。

被捕那天，卡斯帕被納粹帶走前，做的最後一件事就是拉起鐘錘，讓鐘繼續運行。多年後，柯麗臨終前問艾倫：「我無以為謝，有哪一樣東西是妳想要的嗎？我要送妳作為感謝的禮物。」艾倫回答：「我什麼都不要。」柯麗說：「那我把我們家的老鐘送給妳，留作紀念。」

二○一五年，艾倫將這座歷史性的珍貴古鐘捐贈給阿斯伯里神學院，作為永久展覽。如今就掛在學校大廳，老鐘仍忠心地走著，繼續述說它主人的犧牲與愛。

聽完她的演講，我深受震撼，既感動，又有很深的感悟，我不禁問自己，在那樣的情況下我做得到嗎？這口古老的鐘，像一段歷史的見證，提醒世人：在最黑暗的年代裡，仍有人願意為愛與信仰付上生命代價。