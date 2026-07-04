乘坐郵輪 駛入百慕達時，最先攫住我目光的，並非那片聞名遐邇的粉色沙灘，亦非澄澈如玻璃的碧海，而是島嶼沿岸那連綿不絕的雪白房頂。

當巨大的船身緩緩駛近碼頭，在甲板上放眼望去，沿岸的屋舍依山就勢、高低錯落。牆體多是柔和的暖調——淺粉、淡黃、天藍，然而，不論建築本身如何斑斕，屋頂卻呈現出驚人的統一，皆是一塵不染的白。

極目遠眺，整座島嶼宛如覆上了一層初雪。我那時只覺得驚豔，尤其在海島日照之下，那些白屋頂明晃晃地耀眼，與藍天碧海交織出一種極致乾淨的色彩張力。海風拂過甲板，空氣裡氤氳著淡淡的鹹澀，整座島瀰漫著一種緩慢而悠閒的氣息。

下船後，從碼頭坐公車一路駛向首府漢密爾頓，百慕達的畫卷才真正鋪展開來。那是何等豐饒的自然配色，近海處是剔透的琉璃藍，浪花拍擊著馬蹄灣奇異嶙峋的礁石，勾勒出狂野的骨骼；而礁石環抱之中，是細膩的桃色沙灘，像神明遺落的腮紅。路旁的植被張揚著熱帶的肆意，葉片奇大，形狀詭譎獨特，每一片都在拚盡全力汲取陽光。甚至在街巷與庭院間，常能撞見一家子悠然散步的野生雞，公雞羽毛油亮，母雞領著一窩毛茸茸的小雞雛在灌木叢邊刨食，對過往的行人不避不讓。

這一切太豐饒、太絢爛，以至於我遲遲未去深思：在這座被琉璃藍與桃色簇擁的島嶼上，為何此地的房頂，獨獨鍾情於白？

初來乍到，我對百慕達的印象是割裂的。這裡既有加勒比海的慵懶隨性，又深深烙印著大英帝國最古老海外領地的保守與規訓。街頭隨處可見西裝革履的商務人士——只不過那筆挺西服的下半身，往往搭配著及膝的百慕達短褲與長襪。

作為全球最大的離岸金融中心之一，島上資本湧動，半山腰上擠滿了避稅富商的千萬級豪宅，人們戲稱這裡「萬稅皆可避」。起初，我猜想這整齊畫一的白屋頂，大抵也是當地政府為了維持這富庶體面的英式風貌，對建築風格作出的苛刻規約。直到那家街角的小理髮店，才為我揭曉了真正的謎底。

隨性閒逛的午後，我推開了理髮店的門。店面逼仄，不過兩張理髮椅，一台老式吊扇在頭頂慢條斯理地嗡嗡旋轉。店主是個七旬開外的黑人老翁，一頭銀髮，言談舉止間透著沉澱的從容。得知我是乘郵輪來的遊客，老人頗為熱絡地與我攀談起來。

他感慨，如今島上遊客如織，連本地引以為傲的國飲「黑蘭姆酒」，大多也是用脫鹽海水釀製的了。可早年的百慕達，遠不似今日這般光鮮豐裕。小時候，他們最憂心的並非颱風肆虐，而是「無水可用」——儘管家家屋頂都能集水，但遇上連續乾旱，儲水池也會告急。

我頓時生出好奇：「這裡四周環海，還會缺水？」老人莞爾：「海水哪能直飲呢。」他娓娓道來，百慕達雖是令人豔羨的離岸天堂，整座島卻是由火山岩和珊瑚礁構成，地底連一條河流、一處天然湖泊都沒有。

說話間，老人的神情變得肅然起來：「你學過百慕達的歷史嗎？一六○九年，英國艦隊旗艦『海洋冒險號』遭遇超級颶風，在這裡觸礁擱淺。那一百五十多個水手僥倖爬上岸，滿眼都是珊瑚礁，連一條溪流都找不到。被無邊無際的鹹水包圍，卻面臨被活活渴死的絕境。正是那場險些滅頂的海難，讓最初的定居者立下了嚴苛的生存法度：每一棟建起的房屋，其屋頂必須能夠收集雨水，且要配備地下儲水池。三百多年來，這規矩一代代傳下來，早已寫進了百慕達的骨血裡。沒有集水設計的房子，在百慕達根本不合法。」

說到這裡，他抬起手，隔窗指向遠處那片依山而建的白屋頂：「你瞧見那些白房子了嗎？那可不是為了好看，那是咱們祖祖輩輩活下來的門路。」

原來，百慕達的屋頂皆被築成階梯狀，其上再塗滿白色的石灰。每逢降雨，雨水敲擊階梯，順著白石灰的紋理汩汩而下，徐徐匯入地下的儲水池。而那層白石灰，非但能反射驕陽，更有過濾淨化雨水之效。這島上遍地都是的珊瑚石灰岩，既是一磚一瓦的建材，更是千百年來守衛島民水源的天然濾芯。

「我們日常飲用的水，便是由此而來。」言及此處，老人的眉宇間浮現出一抹矜持的自豪。

我聞言，心頭猛地一震。馬蹄灣的礁石再奇詭，桃色沙灘再旖旎，野生雞群再悠然，在這座島上，大自然賜予了萬物生機，卻唯獨對人類扣住了淡水這把鑰匙。

理髮店外，一輛擦得鋥亮的保時捷悄然駛過。在這座可以規避世間萬稅的富庶之島，哪怕是在半山腰最昂貴的懸崖別墅裡，身價千萬的投行大亨，同樣要仰賴老天爺降在白屋頂上的這口雨水解渴，儘管島上如今也有了海水淡化廠，但古老的集水傳統仍是許多民居的主要水源。金錢可以買來體面的西裝與昂貴的跑車，卻買不來擰開水龍頭就有的淡水。

原來，我在甲板上驚嘆的「浪漫白屋頂」，絕非單純的裝飾，也不是為了迎合某種英式審美，而是長達四個世紀的生存抗爭史在建築上留下的烙印。自那場駭人的海難起，它背後蟄伏著的，便一直是如此粗礪而智慧的生存敘事。

老人隨後的一句話，更是深深鐫刻在我的記憶裡：「在百慕達，人打小吃奶起就懂得，水，可不是擰開水龍頭就一定會有的。」我沒有立刻接話。理髮店裡只剩下吊扇的輕響和剪刀的細碎咔嗒聲。那一刻，我忽然覺得，那些白屋頂在我心裡不再是單純的風景，而像是一本無言的史書。

此後兩日，當我再度凝望那些白屋頂時，心境已截然不同。陽光下，它們依然明媚奪目；只是我如今知曉，那絕非輕薄的粉飾，而是人類與自然長久博弈、相生相諧後凝結的智慧。三百多年的法度與習慣，讓這裡的人未曾抱怨資源的匱乏，而是學會了敬物惜福；他們亦未曾妄圖用財富征服自然，而是選擇了順應天道。

也許，百慕達的浪漫並不在於初見時那抹潔白無瑕的驚豔，而恰恰深植於四百年來與缺水的命運平靜對峙，並將苦澀的法則熬成從容美學的那些屋頂之上。

某日清晨，我獨自在港口附近沿海漫步。海風掠過山崗，一棟棟白屋頂在晨曦中漸次亮起，遠處的郵輪靜靜停泊，整座島嶼靜謐得唯餘浪濤拍岸的聲響。忽而，一陣陣雨毫無徵兆地灑落，我躲進路邊的騎樓，看著雨水順著漫山遍野的階梯狀白屋頂，歡快地流淌、匯聚。我彷彿能聽見雨水滲入石灰、沿著階梯匯入地下儲水池的汩汩聲——那是這座島四百年來從未間斷的心跳。

四百年前那場海難的絕望，早已隨風而逝；而四百年來接住每一滴雨水的白屋頂，卻將求生的法則，熬成了歲月裡最從容的美學。