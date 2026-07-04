最近看了香港 著名美食評論家蔡瀾 先生的「蔡瀾旅行食記」，其中有一篇文章是他去武漢 推薦他的書籍，順道由朋友領路去探尋武漢的美食；其中去了著名的「戶部巷」，巷長一百五十公尺，寬只有三公尺，遠在明朝嘉靖年間的文獻已有該巷記載。戶部，是掌理財政的官署，不言而喻，有錢的「戶部巷」會成為一條吃街，而最熱鬧的時間是吃早點的時候。

看了蔡瀾在文章中介紹了不少菜名及具體食材，並寫下吃後的評價，這大大地勾起了我的饞蟲。於是邀集了幾個同好，坐上飛馳的高鐵去武漢品美食。

下了高鐵，坐上網約車，和司機閒談，說我們來武漢是為了去戶部巷吃早點。司機回答說：「你要過早就不要去戶部巷，應去『糧道街』，戶部巷已過時了，糧道街熱鬧，店多。」司機的推薦讓我們改變了方向，蔡先生的書是二○一六年寫的，司機的意見是最新情報，我們當然接受。

可有一點我不很明白，問司機，為什麼你們將吃早點叫「過早」？而不叫「吃早」？明明是吃，為什麼用了一個「過」字？司機也支吾地說不清。這個「過早」，後來還是我回上海，有閒時才弄明白。

第二天一早我們叫車去糧道街。糧道街無論長度和寬度都大大超過了戶部巷，各種早餐的飲食店不少，花色品種也應有盡有，什麼「鮮魚糊湯粉」、「熱乾麵」、「三鮮豆皮」等，但整條街沒有人氣，店員甚至到街上來拉客。

抱著既來之則吃之的態度，我們嘗了現磨的芝麻糊和油條包糍粑。芝麻糊是現磨、現煮的，非常香。油條在上海都是被包的，最著名的早點是大餅包油條，而武漢卻是油條包糯米團，吃口也不錯。但我還是希望去一條交口稱譽、人氣興旺的過早街。

我去大眾點評的網上查看。大眾點評對那些得到很多食客好評的飲食店，會讓它們進入好評榜，我看到有不少進入好評榜的店都在大成路。

第三天早上我們就驅車直奔大成路。大成路非常熱鬧，馬路兩邊人頭攢動，好幾家店的食客隊伍已延伸至其他店的馬路邊上，以致不但人擁擠，車行也如蝸牛。我們下了車，很興奮，終於找到了饕客的天堂了。

這條街上名列大眾點評好評榜的店，大部分都是單一的品種，且多是蒼蠅館、夫妻老婆店，雇兩、三個助手。店主精於一種早點，將這一種餐點做至極致，品種少也就容易控制品質，確保口味從一而終。

幾種武漢特色早點是我很欣賞的，首先是三鮮豆皮，那是一種用綠豆粉混合麵粉，在表皮貼層蛋皮，兩層麵皮中再夾入肉末，攤煎在平底鍋中，完成後再用鏟子割成四方塊狀出售。

三鮮豆皮是我來武漢最想吃的早點，因為以前在上海的淮海路和陝西南路處有一家專賣三鮮豆皮的館子，三十多年前我曾進去吃過，這個豆皮的滋味一直延留至今。可那家店不知何時關了，大上海也沒有第二家豆皮店，重溫了三十多年前的滋味，口中享受，心中又感嘆萬千。（上）