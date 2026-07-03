接下來的過程出乎意料地順利，比我想像中簡單得多。就這樣，我成為杭十四中的一員，開始了新的學習生活。

回想起來，這次轉學在很大程度上改變了我的人生軌跡，對此，我始終心懷感激。若非張老師當時一口應允，我恐怕無緣進入這所學校，也難以結識那群朝氣蓬勃、彼此激勵的同學。更令人感慨的是，當年轉學竟如此單純，無需托關係、送禮，這在今天幾乎難以想像。

張老師本人高中畢業後曾去農村插隊，後來抽調回城，成為杭十四中的老師。他既是我們的班主任，也是我們的語文老師，和同學關係很好，我們之間少有拘束的師生界限。

一九七七年，中國大陸恢復高考 ，張老師與我們一同參加考試，最終被浙江大學（當時的浙江醫科大學）錄取。巧的是，我的幾個中學同學也在同一年考入醫科大學，竟與張老師成了大學同學，這樣的結局頗為有趣。

雖然我們是體育班，但學習上絲毫不遜於其他班級，高考被錄取的人數，在同年級各班中名列前茅。進入大學後，同學們的體育才華也逐漸顯現出來，許多人成為所在高校的運動隊員。有一年杭州市舉行高校運動會，田徑百米決賽的跑道上，竟然有我們班的三個同學。此外，還有人得過全國體育比賽的冠軍或前幾名，也有人進入了專業運動隊。

琦君就讀的弘道女中，校址在郵電路一帶，即現在的浙江省婦女保健院（杭州人俗稱「婦保」）一帶，離我就讀的杭十四中不遠，兩校同樣臨近西湖，讀書之餘，皆可信步而至，在湖光山色間消遣與沉思。

儘管當時不分重點和普通學校，但是作為一所歷史悠久的學校，杭十四中的校園環境與教學設施在當時已屬上乘。當然，琦君與我就讀的環境差別很大，所處的時代背景迥然不同。比較琦君文中提到的她的課程名字，我們的課程幾十年後仍然大體相似，但教學內容與氛圍卻幾乎沒有可比性。

我就讀的那幾年，正值文化大革命的尾聲，無論人文教育還是數理化教學，都強調「為工農兵服務」。例如，物理課講授農村拖拉機四衝程發動機的原理，整個教育體系並不規範，學習效果很大程度上取決於個人態度與家庭環境。當時上大學無需高考，工作分配亦與成績關係不大，「讀書無用論」一度盛行，學生普遍缺乏學習動力。

誰也未曾料到，就在我們這一屆高中畢業之後不久，高考制度恢復了，我們作為應屆生得以參加考試，成績合格即可進入大學。按當時政策，我原本正準備下鄉插隊「修理地球」，卻因這一轉折，從高中直接邁入大學之門，也算是時代變遷中一個幸運的受益者。

寫下這篇文章時，我特意上網查閱了杭十四中的校史，發現琦君的名字赫然列於傑出校友之中。雖然我們身處不同年代，但在這所學校的歷史長河中，彼此的軌跡悄然交會，某種意義上，這也算是一段跨越時空的相遇。（下）