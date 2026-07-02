潑水節裡的青春回響(下)

作者先生與張老師俯瞰當年修築的水庫。

離開橄欖壩後，我們前往勐海，尋找先生當年任教的中學。五十年的時光，讓這裡發生了翻天覆地的變化，校園早已擴建，新舊校區並存，當我們輾轉來到校門口時，先生已經無法辨認出這所曾經工作、生活了四年的學校。繼續往裡走，一棵百年油棕櫚樹映入眼簾；不遠處，一排斑駁的紅磚平房靜靜佇立，那曾經是教師宿舍。除此之外，當年的記憶幾乎已無跡可尋。

幸運的是，我們遇到了一名熱心教師，聽完來意後，他驚喜地告訴我們：當年與先生一起工作的知青張老師，如今仍居住在學校宿舍。在他的帶領下，我們來到那排唯一倖存的教師宿舍，敲開了一扇鐵柵門。

開門的是一名老婦人，說明來意後，一名老人緩緩從屋裡走出。先生摘下帽子，靜靜站在那裡，等待對方辨認，短短幾秒鐘，卻彷彿漫長得跨越了半個世紀。忽然，對方脫口喊出了先生的名字，那一刻，兩個白髮老人緊緊擁抱在一起。我們趕緊舉起相機和手機，把這場跨越近五十年的重逢定格下來。

在張老師的帶領下，我們驅車前往當年知青們修築水庫的地方。汽車沿著盤山公路緩緩而上，兩名老戰友一路回憶著共同走過的歲月。張老師指著窗外不斷掠過的山林說：「這裡是當年的連隊駐地，那邊是草棚宿舍，再過去是食堂、團部所在地……。」

先生也打開了記憶的閘門。他說，當年剛到這裡時沒有住所，兵團知青們在老鄉的幫助和指引下，自己動手建宿舍，燒山、砍樹、劈竹，搭建出一排排泥掛牆的草排房。每間屋子住十多個人，泥牆不隔音，房間的上方都是連通的，夜裡隔壁說話聽得一清二楚。遇到暴雨天氣，屋頂漏水，只能用臉盆四處接水。這些故事，在今天聽來彷彿遙遠得像歷史；可對於他們而言，卻是真實經歷過的青春歲月。

汽車終於駛上山頂，站在高處俯瞰，只見碧波蕩漾的水庫靜臥群山之間，藍天白雲倒映水面，寧靜而壯闊。如今，這座當年由知青們肩挑背扛修建起來的水庫大壩，已經成為勐海縣重要的飲用水源，滋養著勐海地區的百姓、牲畜及工農業用水。大壩入口處，一座知青紀念碑靜靜矗立，碑前刻著醒目的文字：「感謝北京、上海知青對西雙版納的貢獻。」短短一句話，道出了當地人民對那一代知青最真摯的認可與紀念。

望著紀念碑，再看看身旁滿頭白髮的老人，我們不禁感慨萬千。五十多年前，一群風華正茂的青年離開繁華都市，來到祖國邊疆，把最美好的青春留在了這片土地。時代改變了他們的人生軌跡，也塑造了他們堅韌而厚重的人生。

原本只計畫停留數小時，參觀一下勐海中學便離開，沒想到因為這場意外重逢，我們又多停留了一天。那一天裡，兩個老戰友幾乎形影不離，時而肩並肩漫步校園，時而手拉著手追憶往事。從知青點到學校，從水庫工地到各自的人生經歷，半個世紀積壓的回憶如決堤的江水奔湧而出。那些年輕時的理想、奮鬥與離別，那些被歲月塵封的故事，在西雙版納溫暖的陽光下重新鮮活起來。

人生中有許多旅行，是為了欣賞風景；而有些旅行，則是為了尋找記憶，感受文化，理解生命。這次驅車幾百公里赴西雙版納參加潑水節，收穫的不僅是一段難忘的旅程，更是一場跨越半個世紀的重逢。

我記住了潑水節飛揚的水花、真誠的笑臉，也記住了勐海水庫邊那座靜默的紀念碑，以及兩個白髮老人久別重逢時濕潤的眼眶。對於我來說，這是一次感受民族文化的旅行；而對於先生來說，卻更像是一場遲到了半個世紀的歸來——歸來故地，歸來青春，歸來那個曾經滿懷理想、奔赴邊疆的自己。而潑水節漫天飛揚的水花，彷彿洗去了歲月積澱的塵埃，讓沉睡在時光深處的青春記憶重新甦醒，在熱帶雨林溫暖的風裡，發出悠長而深情的回響。（下）