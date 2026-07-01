半個世紀前，先生從北京來到雲南生產建設兵團西雙版納農場，成為一名知青。一九七七年恢復高考 後，我們分別從不同的地方考入雲南昆明的大學。西雙版納，是他青春歲月停留最久的地方，八年的時光在那裡悄然流逝，然而自離開後，他再也沒有機會重返這片揮灑過青春與汗水的土地。

今年初春，我跟隨他踏上雲南這片熟悉而親切的土地。這裡是我的故鄉，也是先生魂牽夢繞的第二故鄉。

從美國經北京飛抵昆明時，正值春末夏初，高原明媚的陽光、澄澈湛藍的天空，以及空氣中若有若無的花香，讓人瞬間忘卻了長途飛行的疲憊。這次回雲南，親人為我們安排了一項特別的行程——前往西雙版納參加傣曆一三八八年新年潑水節。

潑水節是傣族人民最隆重、最盛大的傳統節日，由於種種原因，雖然我在雲南長大，卻始終與這場盛會失之交臂。因此，當得知此行恰逢傣曆新年時，堂妹和妹夫提前預訂好傣族園的傣樓住宿，並自駕驅車陪同我們一起前往西雙版納，親身感受這場盛宴。

從昆明到西雙版納，全程五百多公里。清晨，我們沿昆磨高速一路向南，途中先生告訴我們，當年回北京探親一趟要一周多的時間，五天四夜的汽車抵達昆明，再三天三夜坐火車到北京。

這次我們的車穿越崇山峻嶺，途經玉溪、元江、墨江、寧洱和普洱（以前叫思茅），翻越連綿起伏的哀牢山脈，駛過無邊無際的熱帶山林。車窗外的景色不斷變換，城市景觀漸漸遠去，取而代之的是濃密蔥鬱的熱帶植被，空氣愈發溫暖濕潤。道路兩旁的棕櫚樹、香蕉林和橡膠林愈來愈多，彷彿在提醒著：我們正一步步走進熱帶雨林地區。

數小時後，當「西雙版納歡迎您」的標誌映入眼簾時，我們興奮極了。抵達景洪後，我們繼續向東南方向行駛三十餘公里，來到橄欖壩傣族園。

原以為還能見到先生記憶中的竹樓，沒想到如今已難覓蹤影。映入眼簾的是一座座富有傣族特色的干欄式木樓：高腳架空，大多為磚柱或水泥柱，上層保留木結構主體，屋頂鋪緬瓦，多重坡頂層層疊疊，屋簷與欄桿上有著精美的民族特色圖案（或雕或畫）；樓下設有廚房和餐廳，擺放著傣家常見的圓桌，寬敞實用，既保留著傳統風貌，又充滿濃濃的生活氣息，展現了傣族人民順應自然、因地制宜的建築智慧。

先生告訴我們，潑水節不僅是一場狂歡，更寄託著辭舊迎新、祈福納祥的美好寓意，清澈的水象徵純潔與吉祥，人們互相潑灑清水，就是把最真誠的祝福送給彼此。節日期間當年的景洪城，沉浸在歡樂的海洋之中，來自全國各地的遊客與當地居民匯聚一堂，人們身著節日盛裝，臉上洋溢燦爛的笑容。

潑水節前一天，傣樓老闆熱情地借給我們傳統服飾參加慶典。我們換上色彩鮮豔的上衣和筒裙，頭戴鮮花，手撐彩傘，跟隨著遊行隊伍緩緩前行，儼然成了傣家姑娘。

到了正式潑水的那一天，我們換上輕便衣物，加入歡樂的人群。起初還小心翼翼地躲避飛來的水花，不久便徹底融入其中，一盆清水從身後潑來，瞬間濕透全身；還未回過神來，前方又是一陣歡快的笑聲，伴隨著漫天水霧撲面而至，陌生人與陌生人之間沒有距離。人們用最簡單、最直接的方式表達祝福，此起彼伏的歡笑聲、祝福聲交織在一起，整個廣場彷彿被快樂淹沒。

最令我感動的，並不是渾身濕透的那一刻，而是在那片歡騰的人海中，感受到人與人之間真誠而溫暖的情感，無論來自哪裡，無論年齡大小，每個人臉上都綻放著同樣燦爛的笑容。回望那一天的熱鬧與歡騰，心中充滿了喜悅與滿足。（上）