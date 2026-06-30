印象中，年輕時的父親非常好看（見圖），不高的身材，清秀精緻的五官，他和母親兩人一個英俊、一個美麗大方，是人人稱羨的佳偶。我在十歲時，有一天看著父母的五官，感覺他們真是好看極了。

父親年輕時喜歡戴帽子，愛拍照並熱愛西洋流行歌曲。他每天清晨都閱讀報紙，到日本 出差時，經常會採買書籍，並做廣泛的閱讀。

小時候，父親經常會在深夜買消夜回家，一家人其樂融融地吃著。有時候，睡到一半被叫起床吃消夜，隔天早上忘了，還會生氣沒有吃到。

童年時，我經常在門前的巷子和鄰居小孩一起玩耍，父親看到我時，會用摩托車帶我出去兜風，有時還帶我出去吃個點心。他看我和其他小孩一起玩耍時，也常會駐足觀看，並給予鼓勵。母親經常認為我玩得太野，父親則是鼓勵。

父親四十歲時才學開車，清晨到駕訓班學開車時，會用摩托車帶我同行。坐在摩托車上，抱著他，臉貼著他的後背，我常伸手探他口袋或玩他的皮帶。

父親在我小學一年級時開設工廠，事業愈做愈大。工廠裡有一群幹部唯他馬首是瞻，這群幹部從小跟著父親學習製作鞋子的技術，跟著他一起讀書看報和分析時事，因此非常忠心。

父親經常鼓勵他的部下和孩子們要樂觀進取，對未來要充滿希望，並且要誠實正直。他不斷地鼓勵我們，活在世上要有夢想，要努力工作，要讓美夢成真。

在台灣經濟起飛的時代，父親的工廠日夜加班，把他搞得非常忙碌，資金周轉也讓他憂心忡忡。最近黃仁勳提到，他一直擔心會破產，父親看到後頻頻點頭，表示他自己就是如此。

儘管如此，父親依然關心我的功課。在我中學時，聘請清華大學學生當我的家教，並在我大學畢業後，送我出國念書。

老天爺保佑，父親的事業一直都很順利。在傳統工業逐漸蕭條、外銷市場逐漸沒落的當口，父親卻憑著國內市場的占有率和不斷研發，穩住了工廠的經營。三十年來，他並將閒錢投資不動產，造就了財產大幅增加，如今，已經不必擔心破產的可能性了。

晚年的父親，每天清晨都到農場工作，種菜、培植水果和種植咖啡。農場忙完，再到辦公室上班，直到下班。如今已九十三歲的他，依然精神奕奕且皮膚光亮，並且依然關心時事，疼愛子孫。