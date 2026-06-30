在廣州北部有一座山，並不算高，也不聲名遠揚，卻承載了無數人的記憶。這就是白雲山，廣州人童年的祕密花園。在我心裡，它始終如此。

小時候，我住在山腳下。松樹密布的山坡上，地面鋪著厚厚一層松針，踩上去柔軟無聲。清晨的陽光從枝葉間灑下，空氣裡帶著淡淡的山林氣息，偶爾還能看到剛冒出來的小蘑菇。山裡的風、陽光和味道，就這樣把童年的記憶牢牢牽住。

每到蘑菇生長的季節，大人會帶著孩子上山。籃子裡盛滿白色、灰色或棕色的野蘑菇，回家炒熟後，新鮮蘑菇帶著淡淡泥土氣息的香味，緩緩瀰漫整個廚房。幾十年過去了，那味道依然在舌尖清晰可辨，讓人一瞬間回到那段無憂無慮的時光。

在中國的名山中，白雲山或許算不上雄偉，也沒有泰山的帝王氣象、黃山的奇松怪石、廬山的雲海飛瀑。然而對於生活在珠江邊的廣州人來說，它卻有著獨特的地位。它靜靜地立在城市北邊，山勢舒緩，林木清秀，與南方溫潤的氣候相互映襯，形成一種親切而獨特的風景。

廣州這座城市裡，有許多地名帶著「白雲」二字：白雲區、白雲山農場、白雲機場，彷彿這兩個字早已與城市的呼吸連在一起。對於在廣州長大的人來說，白雲山不僅是一座山，它既是童年的遊樂之地，也是市民休閒的去處，更是一段難以抹去的城市記憶。

小時候，從白雲山正面上山，只有一條不寬的柏油路，山上的景點也不多；而從我住的地方進山，多是簡易的土路，那些山路彎彎曲曲，順著山勢緩緩而上。山中大多數是松樹，筆直地立在山坡上，風吹過時，松濤陣陣。地上鋪著厚厚一層松針，踩上去柔軟無聲，彷彿腳步也被大地輕輕接住。

山腳下的村民常常上山掃松針，背回家做柴火，那時候煤氣還不普及，松針是許多家庭燒火做飯的重要燃料。清晨或傍晚，常能看見人們拿著竹耙，在松林裡慢慢地收攏松針，一下一下，發出細碎的聲響。那些聲音與山風混在一起，成為童年記憶中很熟悉的一部分。

一到蘑菇生長的季節，大人就會帶著孩子上山。清晨的山林微微濕潤，陽光從松枝間一束束灑下來。松針堆裡常會冒出一個個蘑菇：白的、灰的、棕的，我們孩子眼睛尖，總是跑在前面，一發現就大聲喊：「這裡有一個！」

有些蘑菇，我們給它們起名字：松蘑、芝麻蘑，究竟學名叫什麼，誰也說不清，只要老人點頭說「可以吃」，那就是山裡送來的好東西。採滿一籃子蘑菇下山時，心裡總是格外滿足。回到家裡，大人們把蘑菇洗淨，炒上一盤，或者煮進湯裡，那種清香帶著山林的氣息，即便幾十年過去，也依然讓人難以忘懷。

白雲山並不高，但站在山坡上，可以望見廣州城緩緩鋪展開來。那時候的廣州，高樓稀疏，低矮灰色的房屋一片連著一片，街道蜿蜒延伸，城市顯得安靜而從容。我們上山玩的時候，通常會在太陽落山之前就往回走，因為夜裡山路漆黑，小孩子難免有些害怕。山林漸漸沉入暮色，風吹過松樹，發出低低的聲響，彷彿整座山在輕輕呼吸著。

後來，我真的離開了廣州，一走就是幾十年。走過許多地方，也見過不少名山，有的更高，有的更險，有的更壯麗。然而在自己心裡，總有一座山的位置，是別人無法替代的，那就是廣州的白雲山。

幾十年過去，如今山裡的松林早已不見，換成了其他樹種；山路更寬了，遊客更多了，山周圍的村莊也彷彿漸漸消失了。站在山頂眺望遠處，城市在變，處處可見高樓聳立；而山也在變，各種景點散布其間。

可是在我的記憶裡，白雲山依舊是當年的模樣。山坡上密密的松林，風吹過時松濤陣陣；地上鋪滿柔軟的松針，空氣裡瀰漫著淡淡松香，彷彿還能聽見山林中耙松針的輕輕低語；孩子們提著小籃子，在林中尋找剛冒出的鮮嫩蘑菇。

那些松樹林，也許早已從現實中消失，但在我的心裡，它們始終存在。白雲山的風，白雲山的松林，還有那段再也回不去的童年。廣州白雲山，你承載了我的童年，也承載了我的記憶。