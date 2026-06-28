清晨，台階旁悄然鑽出一抹嫩綠，一顆新芽正探出頭，好奇打量著這個陌生的世界。沒過多久，它便呼朋引伴，引來叢叢小草，將昔日枯黃的土地點綴得生機盎然。它們在冰封的寒冬裡熬過漫長歲月，求生的信念從未消散，只在時光中默默沉澱，靜待春暖，重返人間。

街道兩側，曾經光禿禿的樹木，一夜間抽出新葉，在微風中輕輕搖曳。鳥兒毫不客氣地在枝頭築上新巢，嘰嘰喳喳啼鳴不休，恰似故國江南水鄉的林間，雀躍歡唱的模樣。漫步達拉斯植物園 ，滿目繁花盛放，香氣馥郁，那份明艷與芬芳，竟與蘇州園林裡競相怒放的花木別無二致。那一刻，我彷彿重回魂牽夢繞的故鄉，回到那片我度過六十載歲月的土地。

時間的齒輪無情而規律地轉動，彈指間，我客居此地已是三十年。回首往事，思念舊友，樁樁件件，恍若昨日。

上世紀五○年代中期，我受邀參加蘇州文學藝術工作者協會的一場座談會。會上，有位來自蘇州文化局群眾藝術館的張肇東先生，博學多才，文學功底深厚，常在全國各大報刊發表作品。我曾在「人民日報」讀過他的長篇報告文學「鬼斧神工話蘇繡」，在「解放日報」看過他的譯作「列寧守紀律的故事」，心中早已敬佩不已。

未曾想，他發言時竟主動提及我，笑著說起我寫過的一則小文：有領導到校視察，問學生「阿房宮是誰燒的」，學生慌忙搖頭辯稱「不是我燒的」，倉皇跑開；他去問校長，校長卻說本校學生素來誠實，他說不是，便定然不是。張先生讚其妙趣橫生，可圈可點。這番話於我而言，如一道暖陽，照亮了前行的路，也給了我極大的鼓舞。

彼時，謝芳主演的電影「舞台姐妹」正在蘇州熱映，我深受啟發，寫下「鋼琴姐妹」一文。文中記述我教兩名女生在同一架鋼琴上四手聯彈，起初配合生疏、頻頻出錯，孩子委屈地說「練琴時吃了好多螺螄」，母親竟找上門來，問能否換點別的給孩子吃。幾經磨合，兩人漸生默契，最終在蘇州市六一兒童節文藝演出中，成功演繹舒伯特「軍隊進行曲」。

文稿初稿尚顯粗糙，投給群眾文藝刊物後，時任主編的張肇東先生悉心修改、精心打磨，文章不僅順利刊發，稿酬也比一般報社豐厚許多。

可惜好景不長，十年後的六○年代中期，一場席捲全國的政治風暴驟然降臨，大字報鋪天蓋地，「破四舊」、「橫掃牛鬼蛇神」的口號此起彼伏，無數幹部群眾蒙受冤屈。蘇州文化系統首當其衝，張肇東先生被造反派批鬥打倒，開除公職，停發工資，跌入人生谷底。昔日相識之人，無不避之唯恐不及，彷彿他是沾染瘟疫的不祥之人，無人敢近身。

一日，我在觀前街偶遇那個熟悉的身影，正是垂頭獨行的張肇東先生。相識十年，我深知他一身文人風骨，品性高潔，我毫無顧忌地快步上前，主動與他熱情招呼。他先是一驚，見我神色真誠，並無半分疏離與惡意，便環顧四周，示意我速速離開，以免受牽連。我全然不在意，依舊與他並肩而行，相伴走過長長的街道。

我的坦誠讓他倍感溫暖，他懇切邀我去家中小坐。為謀生計，他除了清掃街道，還擺了一個修鐘表的小攤，他收費低廉，手藝精湛，交貨準時，生意倒也尚可。恰逢我的舊表損壞，便請他修理，修好後我執意付修理費，他卻堅決不收。我勸道，表本就該修，別處店鋪費用是他的三倍有餘，他已為我省下不少，這筆酬勞理所應當。我又寬慰他，切莫心灰意冷，人生難免風雨，總有一日會撥開雲霧見青天，花重開、人再起。